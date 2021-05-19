Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân với Angela Baby và khi anh rơi vào vực thẳm cuộc đời.

Vài năm trở lại đây, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Mặc dù hai nhân vật chính đều đã lên tiếng phủ nhận nhưng do cặp đôi không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội nên đã khiến nhiều người tin rằng cả hai đã ly hôn.

Nhiều năm qua, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn

Vậy nhưng theo Sohu, mới đây nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã tham gia trả lời phỏng vấn. Khi được hỏi về tình trạng hôn nhân của anh và Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã thẳng thừng phủ nhận chuyện anh và vợ ly hôn. Nam tài tử họ Huỳnh cho biết: “Không phải là thật, tôi và Angela Baby không ly hôn, và cũng không có tin đồn với nữ nghệ sĩ khác, đừng nên tin vào những thông tin giả mạo đó”.

Trong một bài phỏng vấn, nam tài tử họ Huỳnh một lần nữa phủ nhận tin đồn ly hôn

Khi Huỳnh Hiểu Minh rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, Angela Baby luôn sát cánh bên cạnh chồng

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng dành tặng những lời có cánh cho vợ. Nam diễn viên nổi tiếng gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ và đồng hành của Angela Baby. Huỳnh Hiểu Minh cho biết thêm, khi anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời, vợ anh – Angela Baby luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ. Những chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh cho thấy, cuộc sống hôn nhân và tình cảm giữa anh và Angela Baby vẫn rất tốt, không giống như những tin đồn ác ý trên mạng trong suốt thời gian qua.

Lại một lần nữa đánh mất hình tượng, Angela Baby tay không rời điếu thuốc trong khi đi du lịch cùng con trai Những hình ảnh mới nhất của Angela Baby được đăng tải và một lần nữa netizen lại ngán ngẩm vì bà mẹ một con phì phèo thuốc lá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huynh-hieu-minh-dap-tra-tin-don-ngoai-tinh-he-lo-cuoc-song-hon-nhan-va-tinh-cam-voi-angela-baby-405663.html