Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Sao quốc tế 25/04/2021 08:25

Sau khi cùng nhau đưa con trai đi khám bệnh, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại khiến fan hâm mộ lo lắng cho hạnh phúc của thần tượng.

Vài ngày trước đây, một số hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa con trai đi khám bệnh đã giúp xóa tan tin đồn cặp đôi ly hôn. Vậy nhưng động thái mới nhất của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại khiến cặp đôi một lần nữa vướng phải tin đồn hôn nhân không hạnh phúc.

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 Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh cùng đưa con trai đi khám bệnh vài ngày trước đây

Theo 163, mới đây Angela Baby có tham gia buổi tụ tập với bạn bè, cô đến trước sau đó Huỳnh Hiểu Minh cũng xuất hiện. Vậy nhưng khi ra về một mình Angela Baby rời đi, hai người không cùng về nhà.

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 Mới đây Angela Baby đã có buổi tụ tập với bạn bè, cô nói chuyện rất vui vẻ
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 Huỳnh Hiểu Minh cũng xuất hiện ở đây nhưng vợ chồng cặp đôi nổi tiếng lại không ra về cùng nhau

Cách đây không lâu, khi cặp đôi đưa con đi khám bệnh, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cũng bị phóng viên chụp hình. Mặc dù Angela Baby bế Tiểu Hải Miên, Huỳnh Hiểu Minh luôn sờ đầu chỉnh mũ cho con trai nhưng theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, hai vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh không hề tương tác với nhau. Tiểu Hải Miên khám bệnh xong, cặp đôi cũng không đi cùng xe mà mỗi người đi một xe.

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 Nhiều năm qua, hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn được cho là 'có vấn đề'

Vài năm trở lại đây, hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải tin đồn trục trặc. Thậm chí có thông tin cho rằng cặp đôi bán đi căn biệt thự để phân chia tài sản. Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh cũng ít khi xuất hiện cùng nhau và cũng không còn tương tác trên mạng xã hội như ngày xưa khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.

Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn

Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn

Mới đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng xuất hiện đưa con trai Tiểu Hải Miên đi khám bệnh và đã bị truyền thông bắt gặp.

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