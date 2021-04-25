Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Vài ngày trước đây, một số hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa con trai đi khám bệnh đã giúp xóa tan tin đồn cặp đôi ly hôn. Vậy nhưng động thái mới nhất của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại khiến cặp đôi một lần nữa vướng phải tin đồn hôn nhân không hạnh phúc.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh cùng đưa con trai đi khám bệnh vài ngày trước đây

Theo 163, mới đây Angela Baby có tham gia buổi tụ tập với bạn bè, cô đến trước sau đó Huỳnh Hiểu Minh cũng xuất hiện. Vậy nhưng khi ra về một mình Angela Baby rời đi, hai người không cùng về nhà.