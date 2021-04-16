Tủi hổ như Angela Baby, bị Ngô Kinh thẳng thừng từ chối, hội phú bà ‘hắt hủi’ ra mặt

Sao quốc tế 16/04/2021 18:42

Những thông tin mới nhất về Angela Baby được đăng tải đã khiến nhiều fan hâm mộ người đẹp sốc nặng.

Ngày hôm nay, một người tự xưng là đạo diễn Châu Quốc Cương đã đăng tải một đoạn video bóc mẽ Angela Baby. Theo đó, vị đạo diễn này cho biết, phim điện ảnh Chiến Lang 3 của Ngô Kinh chuẩn bị quay, rất nhiều diễn viên muốn được hợp tác với Ngô Kinh trong bộ phim này.

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 Angela Baby rất muốn được hợp tác với Ngô Kinh trong Chiến Lang 3

Nếu được đóng cùng Ngô Kinh sẽ là cơ hội phát triển sự nghiệp rất tốt, vì vậy rất nhiều người muốn có được vai diễn này bằng mọi giá trong số đó có Angela Baby. Châu Quốc Cương cho biết, Angela Baby là người thảm nhất, cô muốn chi tiền đề có vai diễn trong Chiến Lang 3 nhưng đã bị Ngô Kinh thẳng thừng từ chối.

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 Vậy nhưng Ngô Kinh đã thẳng thừng từ chối bà xã Huỳnh Hiểu Minh

Hai năm trở lại đây, ngoài hợp đồng quảng cáo và tham gia sự kiện, bà xã Huỳnh Hiểu Minh rất ít tham gia đóng phim. Còn nhớ 4 năm trước, Angela Baby tham gia bộ phim Người Lái Đò cùng nhiều diễn viên đình đám như Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ. Khi đó đạo diễn Vương Gia Vệ còn khen Angela Baby nỗ lực hơn cả Lưu Đức Hoa. Nhiều người bán tin bán nghi, không biết Vương Gia Vệ khen thật lòng hay đang cố lấy lòng Huỳnh Hiểu Minh.

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 4 năm trước, Angela Baby có cơ hội hợp tác với Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ

Trong mấy năm được các đạo diễn săn đón, Angela Baby có cơ hội hợp tác với các nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ như: Trần Khôn, Hoàng Hiên, Chung Hán Lương, Đặng Luân… Vậy nhưng các nhân vật do Angela Baby đảm nhận đều không được khán giả đón nhận. Thời gian đó được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Angela Baby. Những dự án phim ảnh sắp tới của bà xã Huỳnh Hiểu Minh không được đánh giá cao, các diễn viên hợp tác với cô đều không phải quá hot. Điều này cho thấy sự nghiệp của Angela Baby đang chững lại.

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 Vậy nhưng hiện tại Angela Baby không có tài nguyên về phim ảnh

Muốn phát triển được trong giới giải trí điều quan trọng nhất đó là phải có mối quan hệ. Trước đây, nhờ các mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh nên Angela Baby mới có được nhiều kịch bản hay như vậy. Đến thời điểm hiện tại, hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng luôn đối mặt với tin đồn trục trặc, không còn sự ủng hộ của Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby bị ảnh hưởng rõ rệt.

Không chỉ vậy, bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn bị hội phú bà “hắt hủi”. Khi tham gia một chương trình, Angela Baby nói rằng có gửi tin nhắn Wechat cho Lưu Gia Linh nhưng phát hiện ra đã bị hủy kết bạn. Lưu Gia Linh khá tế nhị đáp lại rằng do thay đổi Wechat nhưng quên chưa thông báo cho Angela Baby. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lưu Gia Linh được xem là một trong những nhân vật giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất định. Rõ ràng Lưu Gia Linh không quá để tâm đến “người bạn” như Angela Baby nên mới hủy kết bạn.

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 Lưu Gia Linh cũng không còn kết bạn với Angela Baby
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 Khi chụp hình chung cùng với nhóm con nha giàu, Angela Baby cũng phải đứng ngoài cùng

Trước đây một tấm hình của Angela Baby và hội “phú nhị đại” được đăng tải và cũng nhận được nhiều sự chú ý. Dù là một diễn viên nổi tiếng nhưng khi tham dự bữa tiệc của con nhà giàu, Angela Baby cũng chỉ “đóng vai phụ”. Khi chụp hình chung, vị trí của Angela Baby cũng là ngoài cùng chứng tỏ vị trí của cô trong hội con nhà giàu cũng không được coi trọng.

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Từ khóa:   bà xã Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh giải trí Hoa ngữ

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