Nhịn ăn để giảm 15kg khi tham gia đóng phim: Đạo diễn hết lời khen ngợi, Huỳnh Hiểu Minh lại đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng

Sao quốc tế 16/04/2021 10:55

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết cơ thể mình gặp phải khá nhiều di chứng sau khi giảm cân và nhắc nhở mọi người không nên học theo anh.

Theo Sohu, khi tham gia một buổi phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ rằng bởi vì giảm cân nên sức khỏe của anh gặp phải một số vấn đề, cơ thể xuất hiện khá nhiều di chứng. Huỳnh Hiểu Minh khuyên mọi người không nên học theo cách giảm cân của anh.

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 Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ rằng cơ thể mình đã gặp một vài di chứng sau khi giảm cân

Để phù hợp với vai diễn mới của mình, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã nỗ lực giảm cân. Anh từng chia sẻ rằng, đạo diễn mong muốn anh giảm 15kg để phù hợp với nhân vật. Huỳnh Hiểu Minh giảm cân bằng phương pháp nhịn ăn trong khoảng thời gian khá gấp rút nên cơ thể đã xuất hiện một vài di chứng. Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận rằng vì giảm cân nên hiện tại anh thường cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa, bên cạnh đó đôi khi cơ thể còn xuất hiện hiện tượng tim đập nhanh.

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 Hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh được nhân viên đăng tải
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 Bữa ăn của Huỳnh Hiểu Minh đều là rau, ăn xong nam diễn viên nổi tiếng vẫn thấy chưa no
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 Giảm cân quá gấp gáp, hiện tại Huỳnh Hiểu Minh đang phải đối diện với một vài di chứng

Để phù hợp với nhân vật trong phim Người Đội Tóc Giả, nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã tích cực giảm cân trong thời gian ngắn. Những hình ảnh trên phim trường của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều fan hâm mộ xót xa. Đổng Việt – đạo diễn bộ phim này từng hết lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc của Huỳnh Hiểu Minh.

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Từ khóa:   diễn viên Huỳnh Hiểu Minh Người đội tóc giả Thần Điêu Đại Hiệp

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