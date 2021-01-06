'Ông ăn chả bà ăn nem', Huỳnh Hiểu Minh nâng đỡ tình cũ, Angela Baby ngã vào vòng tay người khác?

Sao quốc tế 06/01/2021 17:17

Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xứ Trung.

Vài năm trở lại đây, hôn nhân của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng thị phi. Mặc dù hai nhân vật chính nhiều lần phủ nhận chuyện ly hôn nhưng chẳng thể nào dập tắt nghi ngờ của dư luận.

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Đã rất lâu rồi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không xuất hiện cùng nhau

Vài ngày gần đây, chuyện tình cảm của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục được bàn tán vì những động thái mới của cả hai. Theo Sohu, năm ngoái nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh tham gia chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” với vai trò người dẫn chương trình và nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm nay, chương trình tiếp tục mời anh tham gia nhưng có nhiều nguồn tin cho hay bạn gái cũ của nam tài tử họ Huỳnh là Lý Phi Nhi cũng tham gia chương trình này.

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Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh từng có thời gian hẹn hò

Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh từng có thời gian hẹn hò nhưng chính sự xuất hiện của Angela Baby khiến cặp đôi chia tay. Sau đó, Angela Baby đã trở thành vợ của Huỳnh Hiểu Minh và có được sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Trong khi đó tình cũ Lý Phi Nhi mãi không thể nổi tiếng.

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Lý Phi Nhi tham gia chương trình có Huỳnh Hiểu Minh, đây được xem là lần gặp gỡ đặc biệt của đôi tình nhân cũ

Một nguồn tin tiết lộ, trong chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” mùa hai Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi sẽ cùng hội ngộ trên một sân khấu, nhiều người ví von đây là màn đứng chung sân khấu thế kỷ. Không chỉ vậy, trong chương trình này, Lý Phi Nhi còn gọi tình cũ là “anh Hiểu Minh” vô cùng tình cảm. Không biết khi lên sóng ban biên tập sẽ làm gì với đoạn ghi hình này.

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Ngay sau đó Angela Baby đã có lời đáp trả

Như một lời đáp trả Huỳnh Hiểu Minh, ngay sau đó những hình ảnh Angela Baby được bạn diễn nam ôm ấp vô cùng  tình tứ được tung lên mạng. Trong vòng tay Đỗ Thuần, bà xã Huỳnh Hiểu Minh cười tươi rói. Nhiều người chú ý đến bàn tay của Đỗ Thuần để ở vị trí vô cùng nhạy cảm. Thêm vào đó mặt hai người gần như dính sát vào nhau khiến fan hâm mộ hoài nghi tình cảm trên mức đồng nghiệp của cả hai.

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Hành động quá mức thân mật của Angela Baby và Đỗ Thuần khiến người xem 'bỏng mắt'

Không ít người cho rằng thực ra vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm công khai với người hâm mộ nên chưa tuyên bố ly hôn. Đứng trước những thông tin này, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa có bất kỳ phản hồi nào.

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