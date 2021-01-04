Những tấm hình cả đời Angela Baby cũng không muốn xem lại

Mặc dù ngày càng nổi tiếng và xinh đẹp nhưng trong quá khứ có những bức hình Angela Baby không bao giờ muốn xem lại.

Hiện nay Angela Baby là một trong những cái tên được ái mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây khi còn hoạt động nghệ thuật ở Hong Kong, cô không thật sự nổi tiếng. Thế nhưng sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby bước sang một trang mới. Sau khi nổi tiếng, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đối mặt với hàng loạt thi phi. Trong số đó, có những bức ảnh trong quá khứ Angela Baby không bao giờ muốn xem lại.

Nhan sắc bình thường của Angela Baby khi chụp hình chung với Trần Quán Hy

Mới đây cộng đồng mạng phát hiện, khi còn chưa nổi tiếng, Angela Baby từng chụp chung một tấm hình với Trần Quán Hy. Khi ấy nhan sắc của Angela Baby quá bình thường. Nhiều người nhận xét một nữ sinh phổ thông xứ Cảng Thơm có nhan sắc một chút thôi cũng đã xinh hơn bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Có lẽ bức ảnh chụp chung với Trần Vỹ Đình này là tấm hình Angela Baby không muốn xem lại nhất

Mặc dù thời gian bên nhau cả hai đều kín tiếng nhưng những ký hiệu riêng trên người Angela Baby và Trần Vỹ Đình đã 'bán đứng' họ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng trải qua mối tình với nam tài tử Trần Vỹ Đình. Khi đó cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vậy nhưng trong một tấm hình được truyền thông đăng tải, nhiều người tinh mắt phát hiện ra rằng, Angela Baby và Trần Vỹ Đình có hình xăm giống hệt nhau trên cơ thể. Có lẽ đây là tấm hình mà Angela Baby không muốn xem lại nhất.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn gây tranh cãi vì nhan sắc trong quá khứ khác biệt quá nhiều so với hiện tại

Vì nhan sắc hiện tại của Angela Baby khác quá nhiều so với ngày xưa nên suốt một thời gian dài bà xã Huỳnh Hiểu Minh phải đối mặt với nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Dù từng đến bệnh viện chứng minh mình vẻ đẹp tự nhiên nhưng khi nhìn lại những hình ảnh của bản thân trong quá khứ, chắc hẳn Angela Baby cũng phải ngượng ngùng.

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