Dù xinh đẹp và chấp nhận làm việc từ sáng đến tối với thu nhập thấp nhưng những mỹ nhân chuyên đóng vai quần chúng cũng không tìm được việc.

Mong muốn được nổi tiếng là ước mơ của rất nhiều diễn viên. Một khi đã nổi tiếng, họ sẽ có thêm nhiều fan hâm mộ, nhiều lời mời hợp tác từ những đạo diễn nổi tiếng. Vậy nhưng không phải diễn viên nào cũng có thể đạt được ước mơ này. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, nhiều người tìm đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc rất phát triển trong những năm trở lại đây. Hoành Điếm là một phim trường khổng lồ của làng giải trí Hoa ngữ. Hầu hết các diễn viên quần chúng ở đây đều ôm giấc mộng được nổi tiếng giống Vương Bảo Cường. Nhiều người gắn bó với nơi này nhiều năm và họ tự xem những vai diễn quần chúng của mình là một nghề.

Tại Hoành Điếm có rất nhiều cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lựa chọn làm diễn viên quần chúng Ở nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dù không so sánh được với những diễn viên hạng A nhưng cũng không thua kém những hot girl mạng hiện nay. Vì theo đuổi giấc mơ nổi tiếng, rất nhiều người từng tốt nghiệp các trường nghệ thuật đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vậy nhưng sự cạnh tranh tại Hoành Điếm vô cùng khốc liệt. Những cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng có rất nhiều, vì thế muốn có được cơ hội thì các mỹ nhân này đều phải có năng lực thực sự hoặc phải có thủ đoạn riêng. Thu nhập cho các vai diễn quần chúng thường không cao Rất nhiều diễn viên quần chúng để có thể lộ mặt hoặc nói thêm một câu thoại trong phim, họ sẵn sàng dùng thân xác đánh đổi. Những cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa có thân hình gợi cảm thường dễ lấy lòng những người môi giới ở đây, còn những người có dung nhan hơi kém một chút hoặc hơi lớn tuổi thì rất dễ bị đá ra khỏi danh sách.

Nhiều người lựa chọn những phân cảnh khỏa thân để tăng thu nhập Nếu là nam diễn viên quần chúng, họ có thể tăng thu nhập bằng các phân cảnh có độ khó như đu từ trên cao xuống hoặc nhảy xuống sông. Vậy nhưng đối với nữ diễn viên quần muốn tăng thu nhập chỉ có thể quay cảnh hôn hoặc cảnh giường chiếu, khỏa thân… Thù lao được tính theo độ “lộ hàng” của các diễn viên quần chúng. Theo Sohu, nếu diễn cảnh hôn, thù lao của nữ diễn viên quần chúng sẽ được tăng thêm 100 tệ (khoảng 350 ngàn đồng). Còn nếu diễn cảnh khỏa thân cũng tùy cấp lộ, lộ ít thì nhận 200 tệ còn lộ toàn bộ sẽ nhận được 1000 tệ. Chính vì vậy hiện nay có những diễn viên không tranh vai diễn mà chỉ chọn kiểu diễn này. Hiện nay nhiều người lựa chọn làm diễn viên quần chúng không phải vì thu nhập mà vì muốn được gần gũi thần tượng Người trong giới tiết lộ, có những nữ diễn viên quần chúng vì muốn được diễn kiểu “lộ hàng” như thế này mà không ngần ngại hối lộ đạo diễn. Bởi nếu như diễn những vai này, một ngày họ có thể diễn được 2 đến 3 cảnh. Ngoài những diễn viên quần chúng sống ở Hoành Điếm để kiếm tiền, hiện nay có nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc này không phải vì thu nhập mà vì theo đuổi giấc mộng thành người nổi tiếng và được gần với thần tượng của mình hơn.

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