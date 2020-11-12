Hành trình tìm con của người đẹp phim Quỳnh Dao khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Chu Đan Vi là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan những năm 80 của thế kỷ trước. Cô và Lâm Thanh Hà từng nổi tiếng trong phim của Quỳnh Dao. 30 năm trước, Chu Đan Vi đã nhận giải thưởng quốc tế từ 2 nghề người mẫu và diễn viên, khi đó ở Đài Loan rất ít người làm được việc này. Chu Đan Vi được nhiều người biết đến vì từng góp mặt trong phim của Quỳnh Dao Năm 36 tuổi Chu Đan Vi kết hôn với một đại gia và rút lui khỏi giới giải trí ngay sau đó. Vậy nhưng cuộc sống chốn hào môn không như mơ với người đẹp nổi tiếng. Người chồng giàu có của cô nhiều lần ngoại tình khiến cuộc sống của Chu Đan Vi vô cùng bế tắc. Vì muốn níu kéo hôn nhân, ở độ tuổi 39 Chu Đan Vi đã bỏ ra hơn 6 tỷ đồng để thực hiện 19 lần thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại. Về sau tình hình sức khỏe quá kém nên cô đã dừng lại.

Chu Đan Vi kết hôn với người chồng giàu có và từ bỏ sự nghiệp Cầu con thất bại, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đó cô còn phát hiện bị ung thư vú nhưng ở giai đoạn sớm nên đã kịp điều trị. Cuối cùng sau 23 năm kết hôn, Chu Đan Vi cũng quyết định ly hôn với người chồng giàu có. Vài năm trước chồng cũ của Chu Đan Vi mắc ung thư. Người đẹp một thời đã quay về chăm sóc chồng cũ đến khi ông qua đời. Trước hành động này, cộng đồng mạng gọi Chu Đan Vi là người vợ cũ hoàn hảo nhất. Muốn níu giữ hôn nhân, Chu Đan Vi từng trải qua 19 lần thụ tinh nhân tạo... ... vậy nhưng vẫn không thể mang thai Ngày 11/11 vừa qua, Chu Đan Vi đã chia sẻ những kinh nghiệm hôn nhân của mình trong một sự kiện. Người đẹp họ Chu cho biết trước đây vì muốn có con nên biện pháp gì cô cũng thử. Nghe máu chim bồ câu có thể giúp mang thai, cô đã đi mua chim bồ câu sống về nhà. Vì phải uống lúc còn ấm mới có hiệu quả nên cô đã tay làm tất cả. Giờ nghĩ đến việc này, Chu Đan Vi vẫn còn thấy sợ.

Để có con, Chu Đan Vi từng uống máu bồ câu và nuốt cóc sống Không chỉ uống máu bồ câu, Chu Đan Vi còn từng nuốt cóc sống để giúp mang thai. Những chia sẻ của Chu Đan Vi khiến không ít người bị sốc. Ít ai ngờ một người phụ nữ từng là ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ, từ bỏ tất cả sự nghiệp để bước chân vào hào môn vậy nhưng cuộc sống hôn nhân lại không khác gì địa ngục.

Con gái 6 tuổi của Dương Mịch vừa lộ diện đã gây tranh cãi về nhan sắc? Hình ảnh của một bé gái 6 tuổi được cho là con gái Dương Mịch nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-co-con-nguoi-dep-phim-quynh-dao-phai-uong-mau-bo-cau-va-nuot-coc-song-386592.html