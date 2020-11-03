Hơn 30 năm, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lần đầu trải lòng về chuyện tình với quốc vương Nữ Nhi Quốc

Sau khi ‘Tây Du Ký’ được phát sóng, Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm luôn vướng tin đồn phim giả tình thật hơn 30 năm qua.

“Tây Du Ký” là bộ phim truyền hình kinh điển của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, bộ phim đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều thế hệ tại Việt Nam. Những câu chuyện về thầy trò Đường Tăng khiến khán giả thuộc lòng nhưng mùa hè nào cũng vậy, “Tây Du Ký” vẫn luôn là lựa chọn phát sóng của rất nhiều đài truyền hình. Những phân cảnh để đời giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm Sau khi bộ phim này được phát sóng, các diễn viên tham gia “Tây Du Ký” đều nổi tiếng nhanh chóng. Cùng với đó là những tin đồn phim giả tình thật giữa Đường Tăng Từ Thiếu Hoa và quốc vương Nữ Nhi Quốc Chu Lâm. Hơn 30 năm qua, rất nhiều người tin rằng Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh và nữ quốc vương xinh đẹp thực sự là một đôi "tiên đồng ngọc nữ" trời sinh.

Nhan sắc Chu Lâm khi vào vai quốc vương Nữ nhi quốc Hơn 30 năm qua Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm luôn vướng tin đồn phim giả tình thật Mới đây khi trả lời một bài phỏng vấn nam diễn viên Từ Thiếu Hoa lần đầu tiên nói về người tình màn ảnh Chu Lâm. Từ Thiếu Hoa cho biết: “Từ rất sớm, Chu Lâm là diễn viên mà tôi rất thích. Trong quá trình quay “Tây Du Ký”, chúng tôi hợp tác rất vui vẻ, quay phim cũng vô cùng thuận lợi”. Mới đây Đường Tăng Từ Thiếu Hoa đã có những chia sẻ đầu tiên về tình cảm ông dành cho bạn diễn Chu Lâm Trước khi tham gia đoàn phim 'Tây Du Ký' 3 ngày, Từ Thiếu Hoa đã kết hôn với người vợ lớn hơn ông 2 tuổi. Hiện cả hai vẫn sống hạnh phúc bên nhau Bên cạnh đó Từ Thiếu Hoa cũng trải lòng về những tin đồn tình cảm giữa ông và người đẹp Chu Lâm. Có thể suốt một thời gian dài mọi người đã quá nhập tâm và tưởng rằng những diễn biến trong phim chính là đời thực. Về vấn đề này, Từ Thiếu Hoa không ngần ngại chia sẻ rằng cá nhân ông rất thích những bộ phim của Chu Lâm. Quốc vương Nữ nhi quốc vô cùng xuất sắc, vì vậy Từ Thiếu Hoa cũng rất thích con người Chu Lâm.

Từ Thiếu Hoa không ngần ngại thừa nhận ông rất thích Chu Lâm Đây là lần trải lòng đầu tiên của Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh với người tình tin đồn Chu Lâm. Trước những tin đồn phim giả tình thật hơn 30 năm qua, cuối cùng Từ Thiếu Hoa cũng có cơ hội bộc bạch tâm sự của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-30-nam-duong-tang-tu-thieu-hoa-lan-dau-trai-long-ve-chuyen-tinh-voi-quoc-vuong-nu-nhi-quoc-385192.html