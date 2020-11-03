Hơn 30 năm, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lần đầu trải lòng về chuyện tình với quốc vương Nữ Nhi Quốc

Sao quốc tế 03/11/2020 14:24

Sau khi ‘Tây Du Ký’ được phát sóng, Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm luôn vướng tin đồn phim giả tình thật hơn 30 năm qua.

Tây Du Ký” là bộ phim truyền hình kinh điển của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, bộ phim đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều thế hệ tại Việt Nam. Những câu chuyện về thầy trò Đường Tăng khiến khán giả thuộc lòng nhưng mùa hè nào cũng vậy, “Tây Du Ký” vẫn luôn là lựa chọn phát sóng của rất nhiều đài truyền hình.

tu thieu hoa 1
Những phân cảnh để đời giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm

Sau khi bộ phim này được phát sóng, các diễn viên tham gia “Tây Du Ký” đều nổi tiếng nhanh chóng. Cùng với đó là những tin đồn phim giả tình thật giữa Đường Tăng Từ Thiếu Hoa và quốc vương Nữ Nhi Quốc Chu Lâm. Hơn 30 năm qua, rất nhiều người tin rằng Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh và nữ quốc vương xinh đẹp thực sự là một đôi "tiên đồng ngọc nữ" trời sinh.

tu thieu hoa 2
Nhan sắc Chu Lâm khi vào vai quốc vương Nữ nhi quốc
tu thieu hoa 3
Hơn 30 năm qua Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm luôn vướng tin đồn phim giả tình thật

Mới đây khi trả lời một bài phỏng vấn nam diễn viên Từ Thiếu Hoa lần đầu tiên nói về người tình màn ảnh Chu Lâm. Từ Thiếu Hoa cho biết: “Từ rất sớm, Chu Lâm là diễn viên mà tôi rất thích. Trong quá trình quay “Tây Du Ký”, chúng tôi hợp tác rất vui vẻ, quay phim cũng vô cùng thuận lợi”.

tu thieu hoa 4
Mới đây Đường Tăng Từ Thiếu Hoa đã có những chia sẻ đầu tiên về tình cảm ông dành cho bạn diễn Chu Lâm
tu thieu hoa 5
Trước khi tham gia đoàn phim 'Tây Du Ký' 3 ngày, Từ Thiếu Hoa đã kết hôn với người vợ lớn hơn ông 2 tuổi. Hiện cả hai vẫn sống hạnh phúc bên nhau

Bên cạnh đó Từ Thiếu Hoa cũng trải lòng về những tin đồn tình cảm giữa ông và người đẹp Chu Lâm. Có thể suốt một thời gian dài mọi người đã quá nhập tâm và tưởng rằng những diễn biến trong phim chính là đời thực. Về vấn đề này, Từ Thiếu Hoa không ngần ngại chia sẻ rằng cá nhân ông rất thích những bộ phim của Chu Lâm. Quốc vương Nữ nhi quốc vô cùng xuất sắc, vì vậy Từ Thiếu Hoa cũng rất thích con người Chu Lâm.

tu thieu hoa 6
Từ Thiếu Hoa không ngần ngại thừa nhận ông rất thích Chu Lâm

Đây là lần trải lòng đầu tiên của Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh với người tình tin đồn Chu Lâm. Trước những tin đồn phim giả tình thật hơn 30 năm qua, cuối cùng Từ Thiếu Hoa cũng có cơ hội bộc bạch tâm sự của mình.

Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Sau hơn 30 năm, mối quan hệ giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm đã được người trong cuộc tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tây Du Ký Chu Lâm Đường Tăng Từ Thiếu Hoa

TIN LIÊN QUAN

Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Bốn bộ phim truyền hình Hoa ngữ chưa phát sóng đã hot rần rần

Bốn bộ phim truyền hình Hoa ngữ chưa phát sóng đã hot rần rần

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

9 năm không hợp tác, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tham gia dự án phim mới của Lâm Tâm Như

9 năm không hợp tác, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tham gia dự án phim mới của Lâm Tâm Như

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục