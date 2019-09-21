Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Sau hơn 30 năm, mối quan hệ giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm đã được người trong cuộc tiết lộ.

Cặp đôi Quốc vương Nữ Nhi Quốc do Chu Lâm và Đường Tăng do Từ Thiếu Hoa hóa thân từng được người xem đánh giá là trai tài gái sắc, đẹp đôi từ màn ảnh đến ngoài đời. Sau khi “Tây Du Ký” phát sóng, từng có tin đồn cho rằng giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm có phát sinh tình cảm. Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm từng được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ Có lẽ vai diễn Quốc vương Nữ Nhi Quốc là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Chu Lâm. Trong khi đó, Đường Tăng chính là vai diễn để đời của Từ Thiếu Hoa. Sau khi nổi tiếng nhờ thành công của “Tây Du Ký”, Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa dính nghi án hẹn hò. Nhưng đáng tiếc trước khi tham gia đoàn phim “Tây Du Ký” 3 ngày, Từ Thiếu Hoa đã kết hôn với người khác. Dù vậy, mối tình giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa luôn được thêu dệt đến tận ngày nay.

Sau thành công của bộ phim, nhiều giai thoại về tình cảm giữa 2 người được thêu dệt Không biết có phải phim giả tình thật hay không nhưng những khán giả yêu mến “Tây Du Ký” đều tiếc nuối cho mối tình của Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng vì quá yêu Từ Thiếu Hoa nên Chu Lâm đã không kết hôn với ai. Gần 30 năm giữ im lặng, gần đây trong một lần trả lời phỏng vấn, Chu Lâm khẳng định rằng những thông tin được đăng tải trên mạng đều là tin đồn không chính xác. Thực ra khi vào đoàn phim “Tây Du Ký” Chu Lâm đã kết hôn. Lúc đó cả hai đều là người đã có gia đình nên không thể có một cuộc tình như nhiều người vẫn thêu dệt. Dù khá quý mến nhau nhưng mối quan hệ đồng nghiệp giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa không giống như những gì được thêu dệt suốt 30 năm qua.

Dung nhan từng làm say đắm biết bao người của Chu Lâm Mới đây, một vài trang giải trí của Trung Quốc đăng tải rằng mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Cô chưa một lần hé lộ trước công chúng về người chồng thứ hai. Hiện nay ở tuổi 67, mỹ nhân một thời vẫn rất xinh đẹp và khí chất. Hiện tại Chu Lâm đã 67 tuổi, từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có cuộc sống khá hạnh phúc tuổi xế chiều Từ Thiếu Hoa thường xuyên đi hát ở vỉa hè và quán bar sau khi đánh mất sự nghiệp Còn Từ Thiếu Hoa, sau khi chia tay đoàn phim “Tây Du Ký” vì vấn đề thù lao, hiện ông vẫn thường mặc trang phục Đường Tăng đi hát dạo ở vỉa hè và các quán bar.

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’ Vai diễn Đường Tăng giúp Từ Thiếu Hoa nổi tiếng chỉ sau một đêm vậy nhưng nam diễn viên này lại không biết trân trọng.

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