Sự thật về mối tình bí ẩn giữa Quốc vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng trong 'Tây Du Ký'

Sao quốc tế 21/09/2019 06:33

Sau hơn 30 năm, mối quan hệ giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm đã được người trong cuộc tiết lộ.

Cặp đôi Quốc vương Nữ Nhi Quốc do Chu Lâm và Đường Tăng do Từ Thiếu Hoa hóa thân từng được người xem đánh giá là trai tài gái sắc, đẹp đôi từ màn ảnh đến ngoài đời. Sau khi “Tây Du Ký” phát sóng, từng có tin đồn cho rằng giữa Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm có phát sinh tình cảm.

tu thieu hoa va chu lam 1
Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm từng được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Có lẽ vai diễn Quốc vương Nữ Nhi Quốc là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Chu Lâm. Trong khi đó, Đường Tăng chính là vai diễn để đời của Từ Thiếu Hoa. Sau khi nổi tiếng nhờ thành công của “Tây Du Ký”, Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa dính nghi án hẹn hò. Nhưng đáng tiếc trước khi tham gia đoàn phim “Tây Du Ký” 3 ngày, Từ Thiếu Hoa đã kết hôn với người khác. Dù vậy, mối tình giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa luôn được thêu dệt đến tận ngày nay.

tu thieu hoa va chu lam 2
Sau thành công của bộ phim, nhiều giai thoại về tình cảm giữa 2 người được thêu dệt

Không biết có phải phim giả tình thật hay không nhưng những khán giả yêu mến “Tây Du Ký” đều tiếc nuối cho mối tình của Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng vì quá yêu Từ Thiếu Hoa nên Chu Lâm đã không kết hôn với ai.

Gần 30 năm giữ im lặng, gần đây trong một lần trả lời phỏng vấn, Chu Lâm khẳng định rằng những thông tin được đăng tải trên mạng đều là tin đồn không chính xác. Thực ra khi vào đoàn phim “Tây Du Ký” Chu Lâm đã kết hôn. Lúc đó cả hai đều là người đã có gia đình nên không thể có một cuộc tình như nhiều người vẫn thêu dệt. Dù khá quý mến nhau nhưng mối quan hệ đồng nghiệp giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa không giống như những gì được thêu dệt suốt 30 năm qua. 

tu thieu hoa va chu lam 3tu thieu hoa va chu lam 4

tu thieu hoa va chu lam 5
Dung nhan từng làm say đắm biết bao người của Chu Lâm

Mới đây, một vài trang giải trí của Trung Quốc đăng tải rằng mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Cô chưa một lần hé lộ trước công chúng về người chồng thứ hai. Hiện nay ở tuổi 67, mỹ nhân một thời vẫn rất xinh đẹp và khí chất. 

tu thieu hoa va chu lam 6
Hiện tại Chu Lâm đã 67 tuổi, từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có cuộc sống khá hạnh phúc tuổi xế chiều
tu thieu hoa va chu lam 7
Từ Thiếu Hoa thường xuyên đi hát ở vỉa hè và quán bar sau khi đánh mất sự nghiệp

Còn Từ Thiếu Hoa, sau khi chia tay đoàn phim “Tây Du Ký” vì vấn đề thù lao, hiện ông vẫn thường mặc trang phục Đường Tăng đi hát dạo ở vỉa hè và các quán bar.

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Vai diễn Đường Tăng giúp Từ Thiếu Hoa nổi tiếng chỉ sau một đêm vậy nhưng nam diễn viên này lại không biết trân trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Thiếu Hoa Chu Lâm Tây Du Ký

TIN LIÊN QUAN

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

5 cái tên làm mưa làm gió làng giải trí Hoa ngữ mùa hè năm nay

5 cái tên làm mưa làm gió làng giải trí Hoa ngữ mùa hè năm nay

Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này

Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Bạn trai tin đồn gửi lời tỏ tình gây tranh cãi vào đúng ngày sinh nhật Phạm Băng Băng

Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới