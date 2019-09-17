5 cái tên làm mưa làm gió làng giải trí Hoa ngữ mùa hè năm nay

Mới đây một trang giải trí uy tín của Trung Quốc đã tiến hành bình chọn những gương mặt ấn tượng nhất làng giải trí Hoa ngữ trong mùa hè năm nay. Kết quả cho thấy nam diễn viên Lý Hiện áp đảo hoàn toàn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . Ngoài ra trong danh sách này còn có hai diễn viên nữ là Dương Tử và Trịnh Sảng.

Dẫn đầu cuộc bình chọn này là nam diễn viên Lý Hiện . Mùa hè năm nay, Lý Hiện trở thành “nam thần” của rất nhiều khán giả. Với hình tượng Hàn Thương Ngôn trong bộ phim “Cá Mực Hầm Mật”, anh đã trở thành một ngôi sao nổi bật nhất Cbiz trong thời gian vừa qua.

Với sự xuất sắc của mình, Dương Tử đứng thứ hai trong danh sách này

Cặp đôi Hàn Thương Ngôn – Đồng Niên của “Cá Mực Hầm Mật” chiếm giữ hai vị trí đầu tiên trong danh sách bình chọn này. Đứng ngay sau Lý Hiện là nữ diễn viên Dương Tử. Mùa hè này cô khá thành công và xây dựng tên tuổi của mình với vai diễn Đồng Niên. Đối với nhiều người, không ai phù hợp với vai diễn này hơn Dương Tử.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác được netizen nhắc đến nhiều nhất sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'

Một cái tên gây chú ý không kém suốt thời gian qua đó chính là Vương Nhất Bác. Sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, Vương Nhất Bác luôn được các nhãn hàng và nhiều nhà sản xuất tìm đến. Mới đây anh lại có cơ hội hợp tác với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim “Hữu Phỉ”. Với danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, chắc chắn trong thời gian tới Vương Nhất Bác sẽ được nhắc đến rất nhiều trên mặt báo.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang là cái tên được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất chú ý đến sau những tác phẩm thành công

Bạn diễn của Vương Nhất Bác trong “Trần Tình Lệnh” là Tiêu Chiến đứng thứ 4 trong danh sách này. Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, fan hâm mộ lại có cơ hội nở mày nở mặt khi phiên bản điện ảnh bộ phim “Tru Tiên” do Tiêu Chiến đóng chính được công chiếu và mang về thành công ngoài mong đợi.

Trịnh Sảng

Đời tư cá nhân ồn ào giúp Trịnh Sảng góp mặt trong danh sách này

Dù rằng bộ phim truyền hình “Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông” của Trịnh Sảng không được đánh giá cao nhưng danh tiếng và sức hút của nữ diễn viên họ Trịnh giúp cô đứng vị trí thứ 5 trong danh sách này.