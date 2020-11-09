4 mỹ nhân có ‘tướng vượng phu’ của Cbiz, Dương Tử chỉ đứng vị trí thứ 3

Sao quốc tế 09/11/2020 19:00

Dù Dương Tử được đánh giá khá mát tay với các bạn diễn nam nhưng trong giới Cbiz còn nhiều diễn viên khác có ‘tướng vượng phu’ không kém.

Netizen xứ Trung thường dùng cụm từ “tướng vượng phu” để chỉ một nữ diễn viên có khả năng giúp bạn diễn nam nổi tiếng nhanh chóng sau khi hợp tác. Dương Tử từng giúp Đặng Luân và Lý Hiện vụt sáng sau khi tác phẩm hợp tác với họ được phát sóng. Chính vì vậy nữ diễn viên họ Dương là bạn diễn mà nhiều nam diễn viên xứ Trung muốn hợp tác nhất.

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Những năm gần đây các bộ phim của Dương Tử được nhiều người quan tâm

Vậy nhưng trong danh sách những nữ diễn viên có “tướng vượng phu” nhất Cbiz, Dương Tử chỉ đứng vị trí thứ ba. 

Trịnh Sảng

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Trịnh Sảng là một trong những người đẹp được nhiều nam diễn viên muốn hợp tác nhất Cbiz

Đứng thứ tư trong danh sách những người đẹp có “tướng vượng phu” của Cbiz là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, Trịnh Sảng đã tham gia khá nhiều bộ phim điện ảnh cũng như phim truyền hình. Sau khi nổi tiếng với “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, những nam diễn viên đóng cặp cùng Trịnh Sảng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Dương Tử

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Hai năm liên tiếp những nam diễn viên hợp tác với Dương Tử đều nổi tiếng nhanh chóng

Vài năm trở lại đây Dương Tử là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi hợp tác với nữ diễn viên họ Dương trong “Hương Mật Tựa Khói Sương” và “Cá Mực Hầm Mật”, Đặng Luân và Lý Hiện đều trở thành những diễn viên được săn đón hàng đầu Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh

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Triệu Lệ Dĩnh khá kén chọn kịch bản nhưng những bộ phim của cô đều được khán giả đón nhận

Đứng vị trí thứ hai trong danh sách này chính là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Mỗi lần có dự án mới, bạn diễn nam hợp tác với bà xã Phùng Thiệu Phong đều nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Những tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được sự ủng hộ và đón nhận nhiệt tình từ fan hâm mộ.

Dương Mịch

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Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Dương Mịch vẫn là nữ diễn viên có 'tướng vượng phu' nhất của Cbiz

Dương Mịch chính là nữ diễn viên có “tướng vượng phu” nhất của showbiz Hoa ngữ. Mỗi bộ phim mà nữ diễn viên họ Dương tham gia đều giúp bạn diễn nam nổi tiếng nhanh chóng. Dương Mịch chính là người đẹp mà các nam diễn viên Hoa ngữ muốn hợp tác nhất.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Trịnh Sảng

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