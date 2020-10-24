Tưởng tránh được Dương Tử, ‘mỹ nhân 400 năm có một’ lại thua thảm trước Đàm Tùng Vận

‘Mỹ nhân 4000 năm có một’ Cúc Tịnh Y tưởng chừng tránh được Dương Tử nhưng không thể ngờ rằng lại bị Đàm Tùng Vận vượt qua.
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Mấy ngày gần đây, trong số vài bộ phim truyền hình mới lên sóng màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, khán giả đặc biệt chú ý đến bộ phim “Như Ý Phương Phi” của Cúc Tịnh Y và “Phố Ma Dương Thân Yêu” của Đàm Tùng Vận đóng chính. Mặc dù đề tài khác biệt nhưng tên tuổi của Cúc Tịnh Y và Đàm Tùng Vận lại được các mọt phim Hoa ngữ đặt lên bàn cân vì cả hai đều là những mỹ nhân Hoa ngữ 9X nổi tiếng nhất nhì hiện nay.
“Như Ý Phương Phi” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự góp mặt của “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y và nam tài tử Trương Triết Hạn. Trước đây cặp đôi đã rất thành công khi cùng hợp tác trong “Vân Tịch Truyện”. Vốn dĩ thời gian này bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” của Dương Tử và Tiêu Chiến cũng được lên sóng nhưng do còn nhiều vẫn đề chưa được giải quyết nên vẫn chưa thể công chiếu. Chính vì vậy nhiều người nhận xét không phải cạnh tranh với Dương Tử sẽ là cơ hội để Cúc Tịnh Y trở thành nữ diễn viên được yêu mến nhất trong giai đoạn này.
Vậy nhưng thật không ngờ, phim của Dương Tử chưa được phát sóng nhưng “Phố Ma Dương Thân Yêu” của Đàm Tùng Vận lại nhận nhiều đánh giá tích cực hơn “Như Ý Phương Phi” của Cúc Tịnh Y. Bản thân Đàm Tùng Vận cũng nhận nhiều lời khen ngợi về diễn xuất hơn "mỹ nhân 4000 năm có một". Vì vậy netizen xứ Trung nhận xét rằng Cúc Tịnh Y tránh được Dương Tử nhưng lại thua thảm trước Đàm Tùng Vận.