Bỏng mắt với màn hôn dưới mưa 90 giây của Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu

Sao quốc tế 19/10/2020 11:56

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và bạn diễn Hứa Ngụy Châu khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.

Thành công liên tiếp đến khi các bộ phim “Cẩm Y Chi Hạ” và “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” phát sóng, mới đây nữ diễn viên Đàm Tùng Vận lại khiến mọt phim Hoa ngữ không thể bỏ qua bộ phim sắp tới giữa cô và Hứa Ngụy Châu sau khi những hình ảnh tình cảm giữa hai người được hé lộ.

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Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình 'Phố Ma Dương Thân Yêu'
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Cảnh hôn dưới mưa của cặp đôi nam nữ chính khiến người xem vô cùng háo hức
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'Phố Ma Dương Thân Yêu' là bộ phim truyền hình được các mọt phim Hoa ngữ rất mong chờ
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Những cảnh quay 'bỏng mắt' nhưng khá chân thực của Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu
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Sau thành công của nhiều bộ phim gần đây, những dự án phim truyền hình của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận rất được khán giả chờ đợi
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Hình ảnh của cặp đôi chính khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên
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Trong 'Lấy Danh Nghĩa Người Nhà', Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long cũng có những cảnh tình cảm không kém
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Mặc dù đã 30 tuổi nhưng nữ diễn viên Đàm Tùng Vận vẫn vô cùng trẻ trung và thường vào vai nữ sinh

Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu sẽ nên duyên trong bộ phim truyền hình “Phố Ma Dương Thân Yêu”. Đây là một trong những bộ phim được khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ đặc biệt mong chờ. Hy vọng rằng tiếp bước những thành công trước đây, bộ phim này sẽ giúp Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

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