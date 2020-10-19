Bỏng mắt với màn hôn dưới mưa 90 giây của Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và bạn diễn Hứa Ngụy Châu khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.
- Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?
- ‘Anh lớn’ Tống Uy Long chỉ ra ‘thủ phạm’ khiến gương mặt nổi đầy mụn
Thành công liên tiếp đến khi các bộ phim “Cẩm Y Chi Hạ” và “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” phát sóng, mới đây nữ diễn viên Đàm Tùng Vận lại khiến mọt phim Hoa ngữ không thể bỏ qua bộ phim sắp tới giữa cô và Hứa Ngụy Châu sau khi những hình ảnh tình cảm giữa hai người được hé lộ.
Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu sẽ nên duyên trong bộ phim truyền hình “Phố Ma Dương Thân Yêu”. Đây là một trong những bộ phim được khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ đặc biệt mong chờ. Hy vọng rằng tiếp bước những thành công trước đây, bộ phim này sẽ giúp Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.