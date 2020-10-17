‘Anh lớn’ Tống Uy Long chỉ ra ‘thủ phạm’ khiến gương mặt nổi đầy mụn

Tối 16/10, sự kiện nhận được sự quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ đã diễn ra. Tham gia lễ trao giải Kim Ưng năm nay có nhiều ngôi sao nổi tiếng của Cbiz. Bên cạnh “nữ thần Kim Ưng” Tống Thiến, sự xuất hiện của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Bộ ba này thực sự thành công sau khi bộ phim “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” được phát sóng vào mùa hè vừa qua.

Tống Uy Long là một trong những nam diễn viên được yêu mến nhất mùa hè vừa qua tại Trung Quốc

Được trông mong là vậy nhưng nam diễn viên Tống Uy Long lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên khi xuất hiện với gương mặt đầy mụn. Nhiều fan hâm mộ lo lắng rằng phải chăng sức khỏe của thần tượng đang gặp vấn đề khiến nhan sắc của anh xuống cấp nhanh như vậy.