‘Anh lớn’ Tống Uy Long chỉ ra ‘thủ phạm’ khiến gương mặt nổi đầy mụn

Nam diễn viên Tống Uy Long khiến fan hâm mộ lo lắng vì xuất hiện với gương mặt đầy mụn trong một sự kiện gần đây.
- Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?
- Thành công là vậy nhưng 'anh cả' Tống Uy Long từng không muốn nhận vai Lăng Tiêu
Tối 16/10, sự kiện nhận được sự quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ đã diễn ra. Tham gia lễ trao giải Kim Ưng năm nay có nhiều ngôi sao nổi tiếng của Cbiz. Bên cạnh “nữ thần Kim Ưng” Tống Thiến, sự xuất hiện của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Bộ ba này thực sự thành công sau khi bộ phim “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” được phát sóng vào mùa hè vừa qua.
Được trông mong là vậy nhưng nam diễn viên Tống Uy Long lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên khi xuất hiện với gương mặt đầy mụn. Nhiều fan hâm mộ lo lắng rằng phải chăng sức khỏe của thần tượng đang gặp vấn đề khiến nhan sắc của anh xuống cấp nhanh như vậy.
Đáp lại sự quan tâm của fan hâm mộ, ngay sau đó Tống Uy Long đã có những phản hồi. Nam diễn viên trẻ cho biết thức đêm quay phim nhiều chính là “thủ phạm” khiến mặt anh mọc nhiều mụn. Chia sẻ này của Tống Uy Long giúp fan hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của thần tượng.
Mặc dù mới 21 tuổi nhưng Tống Uy Long đã có nhiều bộ phim được đánh giá rất cao. Với tài năng và nhan sắc của mình nam diễn viên trẻ nhận được rất nhiều kịch bản hay. Chắc chắn trong thời gian tới Tống Uy Long sẽ trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ.