Diễn viên ‘Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài’ sẵn sàng ăn trứng sống, nuốt ếch kiếm tiền nuôi con

Cuộc sống khó khăn sau khi ly hôn chồng đại gia khiến người đẹp ‘Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài’ Hà Dư Mân sẵn sàng ăn trứng sống, nuốt ếch để kiếm tiền nuôi con.

Hà Dư Mân là một nữ diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình từng được nhiều người biết tới tại Đài Loan. Cô từng tham gia bộ phim “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài” phiên bản của La Chí Tường và Lương Tiểu Băng. Sau đó cô cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác nhưng chỉ đóng vai phụ. Sự nghiệp của Hà Dư Mân không quá thành công. Hà Dư Mân từng tham gia bộ phim truyền hình 'Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài' cùng La Chí Tường Tháng 7/2012 Hà Dư Mân qua lại với một đại gia ngoài giới giải trí Thiệu Thiên Thành. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn sau nửa năm hẹn hò. Sau khi kết hôn Hà Dư Mân liên tiếp sinh hai cô con gái. Gia đình 4 người nhìn bề ngoài vô cùng hạnh phúc nhưng cuộc hôn nhân này lại không như là mơ.

Hà Dư Mân từng chia sẻ rằng hai năm sau khi kết hôn với Thiệu Thiên Thành, tình cảm giữa họ thực sự có vấn đề. Khi bố cô mất, mẹ cô bị tai nạn giao thông khiến cô vô cùng suy sụp vậy nhưng chồng cô lại chỉ quan tâm đến hai cô con gái, không để ý gì đến vợ. Anh không muốn cô trở thành đứa con gái thứ 3. Sau khi kết hôn tình cảm giữa hai vợ chồng Hà Dư Mân ngày một lạnh nhạt Hôn nhân của Hà Dư Mân và Thiệu Thiên Thành trục trặc phần lớn vì bất đồng quan điểm trong vấn đề giáo dục con cái. Khi con gái đi học, Thiệu Thiên Thành lo lắng sức đề kháng của con yếu dễ bị bệnh nhưng Hà Dư Mân cho rằng con gái nên sớm thích nghi với môi trường học tập. Điều Hà Dư Mân chẳng thể ngờ đó là tháng đầu tiên đi học con gái cô đã bị bệnh. Mỗi khi con gái bị bệnh, cô sẽ phải quỳ trước mặt chồng.

Mỗi khi con bị bệnh, Hà Dư Mân sẽ phải quỳ trước mặt chồng Bất đồng quan điểm cộng thêm tình cảm ngày một nhạt nhòa, không có sự chia sẻ, cảm thông, đầu năm 2020 Hà Dư Mân và Thiệu Thiên Thành chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn cặp đôi vẫn sống chung trong một nhà, người tầng trên người tầng dưới. Đầu năm 2020 người đẹp 43 tuổi đã chính thức ly hôn với chồng Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, người đẹp 43 tuổi chia sẻ rằng vì muốn đem đến cho con những điều kiện tốt nhất mà cô phải kiếm thật nhiều tiền. Để kiếm tiền, cô từng nuốt 35 quả trứng sống. Hà Dư Mân nghĩ rằng ếch cũng mềm giống trứng nên đã thử thách bản thân, nuốt luôn cả ếch. Người đẹp một thời cho biết, sinh con cô còn không sợ thì sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Để kiếm tiền nuôi con, Hà Dư Mân không ngần ngại ăn trứng sống, nuốt ếch Những chia sẻ mới đây của người đẹp một thời Hà Dư Mân khiến không ít người cảm thấy xót xa. Từng là một diễn viên xinh đẹp nhưng giờ đây vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn con có được những điều tốt đẹp, Hà Dư Mân không ngần ngại hy sinh bản thân.

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