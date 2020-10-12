Thân hình Vương Phi quyến rũ đến nhường nào mà khiến Tạ Đình Phong chẳng thể rời xa?

Sao quốc tế 12/10/2020 13:54

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Vương Phi vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai khiến nam tài tử Tạ Đình Phong đắm đuối.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, Vương Phi còn nhiều lần trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ vì những ồn ào tình ái. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Vương Phi và Tạ Đình Phong bị phát hiện hẹn hò. Thời điểm đó Tạ Đình Phong còn khá trẻ còn Vương Phi đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Việc chênh nhau 11 tuổi khiến cặp đôi nổi tiếng luôn vướng nhiều thị phi.

vuong phi 1
Không chỉ nổi tiếng về giọng hát, đời tư của Vương Phi cũng được nhiều người quan tâm

Dù tình cảm mặn nồng nhưng Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn không thể đến với nhau. Sau khi chia tay, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng còn Tạ Đình Phong nên duyên với Trương Bá Chi. Tưởng rằng chuyện tình của họ sẽ kết thúc ở đây nhưng thật không ngờ sau khi Vương Phi ly hôn Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi thì cặp đôi lại một lần nữa tái hợp.

vuong phi 2
Dù đã hơn 50 tuổi nhưng Vương Phi vẫn giữ được thân hình mảnh mai
vuong phi 3
Vóc dáng của Vương Phi khiến nhiều người tin rằng cô trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều
vuong phi 4
Dù đã có hai đứa con nhưng Vương Phi vẫn khiến Tạ Đình Phong chẳng thể rời xa
vuong phi 5
Rất nhiều lần Tạ Đình Phong bị chỉ trích không quan tâm đến hai con trai mà chỉ biết lấy lòng bạn gái

Dư luận luôn đặt câu hỏi tại sao Vương Phi lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy đối với Tạ Đình Phong? Nhiều lần Tạ Đình Phong phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chỉ biết chạy theo người tình mà không dành tình cảm cho hai đứa con trai. Dù đối mặt với thị phi, đến thời điểm hiện tại Tạ Đình Phong vẫn không thể rời xa Vương Phi.

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí tiết lộ nam tài tử Tạ Đình Phong từng phải ngồi tù hai tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Lý Á Bằng Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Chu Nhất Long lần đầu xuất hiện sau bê bối ‘ẩn hôn’, thái độ của nam diễn viên gây chú ý

Chu Nhất Long lần đầu xuất hiện sau bê bối ‘ẩn hôn’, thái độ của nam diễn viên gây chú ý

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của hai nàng Tiểu Yến Tử đình đám một thời

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của hai nàng Tiểu Yến Tử đình đám một thời

Không cần hở hang, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn

Không cần hở hang, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục