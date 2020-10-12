Thân hình Vương Phi quyến rũ đến nhường nào mà khiến Tạ Đình Phong chẳng thể rời xa?

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Vương Phi vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai khiến nam tài tử Tạ Đình Phong đắm đuối.
- Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?
- Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?
Ngoài giọng hát ngọt ngào, Vương Phi còn nhiều lần trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ vì những ồn ào tình ái. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Vương Phi và Tạ Đình Phong bị phát hiện hẹn hò. Thời điểm đó Tạ Đình Phong còn khá trẻ còn Vương Phi đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Việc chênh nhau 11 tuổi khiến cặp đôi nổi tiếng luôn vướng nhiều thị phi.
Dù tình cảm mặn nồng nhưng Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn không thể đến với nhau. Sau khi chia tay, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng còn Tạ Đình Phong nên duyên với Trương Bá Chi. Tưởng rằng chuyện tình của họ sẽ kết thúc ở đây nhưng thật không ngờ sau khi Vương Phi ly hôn Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi thì cặp đôi lại một lần nữa tái hợp.
Dư luận luôn đặt câu hỏi tại sao Vương Phi lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy đối với Tạ Đình Phong? Nhiều lần Tạ Đình Phong phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chỉ biết chạy theo người tình mà không dành tình cảm cho hai đứa con trai. Dù đối mặt với thị phi, đến thời điểm hiện tại Tạ Đình Phong vẫn không thể rời xa Vương Phi.