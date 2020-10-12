Thân hình Vương Phi quyến rũ đến nhường nào mà khiến Tạ Đình Phong chẳng thể rời xa?

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Vương Phi vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai khiến nam tài tử Tạ Đình Phong đắm đuối.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, Vương Phi còn nhiều lần trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ vì những ồn ào tình ái. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Vương Phi và Tạ Đình Phong bị phát hiện hẹn hò. Thời điểm đó Tạ Đình Phong còn khá trẻ còn Vương Phi đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Việc chênh nhau 11 tuổi khiến cặp đôi nổi tiếng luôn vướng nhiều thị phi.

Không chỉ nổi tiếng về giọng hát, đời tư của Vương Phi cũng được nhiều người quan tâm

Dù tình cảm mặn nồng nhưng Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn không thể đến với nhau. Sau khi chia tay, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng còn Tạ Đình Phong nên duyên với Trương Bá Chi. Tưởng rằng chuyện tình của họ sẽ kết thúc ở đây nhưng thật không ngờ sau khi Vương Phi ly hôn Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi thì cặp đôi lại một lần nữa tái hợp.

Dù đã hơn 50 tuổi nhưng Vương Phi vẫn giữ được thân hình mảnh mai

Vóc dáng của Vương Phi khiến nhiều người tin rằng cô trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều

Dù đã có hai đứa con nhưng Vương Phi vẫn khiến Tạ Đình Phong chẳng thể rời xa

Rất nhiều lần Tạ Đình Phong bị chỉ trích không quan tâm đến hai con trai mà chỉ biết lấy lòng bạn gái

Dư luận luôn đặt câu hỏi tại sao Vương Phi lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy đối với Tạ Đình Phong? Nhiều lần Tạ Đình Phong phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chỉ biết chạy theo người tình mà không dành tình cảm cho hai đứa con trai. Dù đối mặt với thị phi, đến thời điểm hiện tại Tạ Đình Phong vẫn không thể rời xa Vương Phi.

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong Một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí tiết lộ nam tài tử Tạ Đình Phong từng phải ngồi tù hai tháng.

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