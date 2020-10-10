Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của hai nàng Tiểu Yến Tử đình đám một thời

Trong những năm 90 của thế kỷ trước, nữ diễn viên Triệu Vy đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách” của Quỳnh Dao. Được ví von là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Triệu Vy, cũng nhờ bộ phim này mà tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu nổi tiếng khắp châu Á.

Triệu Vy và Huỳnh Dịch đều ghi dấu ấn với vai diễn Tiểu Yến Tử trong 'Hoàn Châu Cách Cách'

Có thể nói rằng “Hoàn Châu Cách Cách” chính là bàn đạp giúp sự nghiệp của Triệu Vy ngày một thăng tiến. Sau phần 1 và phần 2 khá thành công, phần 3 của “Hoàn Châu Cách Cách” thay toàn bộ dàn diễn viên chính. Người được lựa chọn vào vai Tiểu Yến Tử là nữ diễn viên Huỳnh Dịch. Xét một cách tổng thể, phần 3 của “Hoàn Châu Cách Cách” không được đánh giá cao như phần 1 và phần 2 nhưng cũng giúp nhiều diễn viên trẻ ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình như Huỳnh Dịch, Tần Lam, Mã Y Lợi…