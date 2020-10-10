Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của hai nàng Tiểu Yến Tử đình đám một thời

Mặc dù cùng nổi tiếng với vai diễn Tiểu Yến Tử nhưng sự nghiệp của Triệu Vy và Huỳnh Dịch lại phát triển hoàn toàn trái ngược.
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Trong những năm 90 của thế kỷ trước, nữ diễn viên Triệu Vy đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách” của Quỳnh Dao. Được ví von là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Triệu Vy, cũng nhờ bộ phim này mà tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu nổi tiếng khắp châu Á.
Có thể nói rằng “Hoàn Châu Cách Cách” chính là bàn đạp giúp sự nghiệp của Triệu Vy ngày một thăng tiến. Sau phần 1 và phần 2 khá thành công, phần 3 của “Hoàn Châu Cách Cách” thay toàn bộ dàn diễn viên chính. Người được lựa chọn vào vai Tiểu Yến Tử là nữ diễn viên Huỳnh Dịch. Xét một cách tổng thể, phần 3 của “Hoàn Châu Cách Cách” không được đánh giá cao như phần 1 và phần 2 nhưng cũng giúp nhiều diễn viên trẻ ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình như Huỳnh Dịch, Tần Lam, Mã Y Lợi…
Dù cùng nổi tiếng nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử nhưng sự nghiệp của Triệu Vy và Huỳnh Dịch lại phát triển theo hai chiều trái ngược. Trong khi Triệu Vy không chỉ thành công với vai trò diễn viên mà còn là một đạo diễn tài năng thì sau khi kết hôn sự nghiệp của Huỳnh Dịch không mấy khởi sắc.
Mới đây Triệu Vy và Huỳnh Dịch đã cùng xuất hiện trong chương trình “Diễn Viên Mời Vào Chỗ”. Trong khi Triệu Vy là một trong bốn đạo diễn quyền lực của chương trình thì Huỳnh Dịch lại gây chú ý khi tham gia với vai trò là thí sinh. Mặc dù vậy, hai nàng Tiểu Yến Tử vẫn tương tác khá thân thiết mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho người xem.
Sau một thời gian dài không hoạt động nghệ thuật, chương trình này được xem là một bước ngoặt với Huỳnh Dịch khi cô dũng cảm tham gia với mong muốn tìm kiếm những cơ hội mới trong sự nghiệp.