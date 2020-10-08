Chẳng quan tâm chuyện bố mẹ ly hôn, ‘con trai’ Triệu Vy khoe hình bạn gái hot girl xinh như diễn viên

Trước tin đồn bố mẹ ly hôn, ‘con trai’ 21 tuổi của Triệu Vy bất ngờ khoe ảnh bạn gái hot girl xinh đẹp.

Là con riêng của doanh nhân Huỳnh Hữu Long và vợ cũ, nhiều người vẫn gọi Huỳnh Tiểu Bảo là “con trai” của nữ diễn viên Triệu Vy. Thời gian trước đây, cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý đến Huỳnh Tiểu Bảo sau khi những hình ảnh hiếm hoi của anh chàng được truyền thông đăng tải.

Huỳnh Tiểu Bảo khoe bạn gái xinh như diễn viên

Anh chàng là con riêng của Huỳnh Hữu Long với vợ cũ

Nhan sắc của bạn gái Huỳnh Tiểu Bảo không thua kém bất kỳ diễn viên nào

Ngay sau khi công khai tình cảm, cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng

Không chỉ vậy, mới đây bạn gái của Huỳnh Tiểu Bảo còn đăng tải hình ảnh tình cảm giữa hai người trên trang cá nhân như ngầm ám chỉ chuyện hẹn hò. Nhan sắc của cặp đôi ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù không nổi tiếng nhưng bạn gái của Huỳnh Tiểu Bảo được đánh giá là sở hữu nhan sắc hơn người, xinh đẹp chẳng kém bất kỳ người đẹp nào của Cbiz.

Mối quan hệ giữa Huỳnh Tiểu Bảo và con gái Triệu Vy - Tiểu Tứ Nguyệt vô cùng thân thiết

Thời gian trước đây Huỳnh Tiểu Bảo từng gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung vì quá đẹp trai

Trước tin đồn Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ly hôn, dường như Huỳnh Tiểu Bảo không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mối quan hệ giữa Huỳnh Tiểu Bảo và con gái Triệu Vy – Tiểu Tứ Nguyệt vẫn được cho là khá thân thiết. Dù không cùng một mẹ nhưng tình cảm hai anh em dành cho nhau luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Luôn phủ nhận ly hôn nhưng Triệu Vy lại bị ‘tóm sống’ qua đêm với tình trẻ Mặc dù luôn vướng tin đồn ly hôn với Huỳnh Hữu Long nhưng nữ diễn viên Triệu Vy chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

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