Chu Nhất Long lần đầu xuất hiện sau bê bối ‘ẩn hôn’, thái độ của nam diễn viên gây chú ý

Sao quốc tế 10/10/2020 11:59

Chưa đầy một ngày sau khi bị fan cũ ‘bóc phốt’ chuyện kết hôn và có con, nam diễn viên Chu Nhất Long đã xuất hiện.

Ngày 9/10, cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý đến những ồn ào liên quan đến việc Chu Nhất Long bí mật kết hôn và đã có con. Theo đó một fan cứng của nam diễn viên “Trấn Hồn” đã “thoát fan” đồng thời quay ngược trở lại tố Chu Nhất Long đã kết hôn từ lâu và có con.

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Sự nghiệp của Chu Nhất Long gặt hái được nhiều thành công sau khi tham gia 'Trấn Hồn'

Ngay sau đó phòng làm việc của Chu Nhất Long đã đăng thông cáo báo chí yêu cầu người đăng tải thông tin này xóa bài viết đồng thời sẽ có hành động nghiêm khắc với vấn đề ăn cắp thông tin của Chu Nhất Long và hành vi lan truyền tin tức không chính xác. Vậy nhưng thông báo từ phòng làm việc của Chu Nhất Long lại khiến fan hâm mộ của anh thấy không hài lòng và đồng loạt “thoát fan”.

Nhiều chỉ trích hướng về phía Chu Nhất Long. Có người cho rằng chỉ vì sợ mất fan nên nam tài tử họ Chu mới giấu giếm chuyện kết hôn và có con. Nhiều fan hâm mộ có cảm giác bị lừa. Bê bối lần này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Chu Nhất Long trong tương lai.

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Tạo hình cổ trang của Chu Nhất Long cũng làm say đắm lòng người

Giữa tâm bão, mới đây Chu Nhất Long bị phát hiện xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Nam diễn viên họ Chu bịt kín mít, đầu đội mũ, ăn mặc vô cùng đơn giản. Dù không nhìn rõ mặt nhưng những người ở sân bay đều khẳng định đó chính là Chu Nhất Long.

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Chu Nhất Long bịt kín mít, lặng lẽ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh sau bê bối bí mật kết hôn 

Chu Nhất Long nổi tiếng sau khi hợp tác với Bạch Vũ trong bộ phim “Trấn Hồn”. Vài năm trở lại đây Chu Nhất Long liên tiếp nhận được nhiều kịch bản hay và được hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi… Sự việc lần này đượcc cho là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh.

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Từ khóa:   Bạch Vũ Trấn Hồn Triệu Lệ Dĩnh

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