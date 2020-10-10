Chu Nhất Long lần đầu xuất hiện sau bê bối ‘ẩn hôn’, thái độ của nam diễn viên gây chú ý

Ngày 9/10, cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý đến những ồn ào liên quan đến việc Chu Nhất Long bí mật kết hôn và đã có con. Theo đó một fan cứng của nam diễn viên “Trấn Hồn” đã “thoát fan” đồng thời quay ngược trở lại tố Chu Nhất Long đã kết hôn từ lâu và có con.

Sự nghiệp của Chu Nhất Long gặt hái được nhiều thành công sau khi tham gia 'Trấn Hồn'

Ngay sau đó phòng làm việc của Chu Nhất Long đã đăng thông cáo báo chí yêu cầu người đăng tải thông tin này xóa bài viết đồng thời sẽ có hành động nghiêm khắc với vấn đề ăn cắp thông tin của Chu Nhất Long và hành vi lan truyền tin tức không chính xác. Vậy nhưng thông báo từ phòng làm việc của Chu Nhất Long lại khiến fan hâm mộ của anh thấy không hài lòng và đồng loạt “thoát fan”.