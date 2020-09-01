Một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí tiết lộ nam tài tử Tạ Đình Phong từng phải ngồi tù hai tháng.
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Tạ Đình Phong vẫn luôn là cái tên thu hút truyền thông mặc dù vài năm trở lại đây không còn tham gia đóng phim. Chuyện đời tư phức tạp với Trương Bá Chi cùng mối tình với Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.
Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay lại với Vương Phi và không mấy quan tâm đến hai con trai. Chính điều này khiến nam tài tử họ Tạ bị cộng đồng mạng chỉ trích chỉ biết quan tâm đến bạn gái mà không ngó ngàng gì tới hai con.
Mới đây một nhà báo có tiếng bất ngờ hé lộ thông tin Tạ Đình Phong từng phải ngồi tù hai tháng vì gây tai nạn giao thông. Chưa hết, người này còn đăng hình Tạ Đình Phong ở trong tù để làm bằng chứng.
Theo bài viết được đăng tải trên QQ, nhà báo họ Chu tiết lộ khi còn trẻ Tạ Đình Phong đã gây ra một vụ tai nạn giao thông. Sau khi xảy ra sự việc, do trên đoạn đường này không gắn camera nên nam tài tử họ Tạ không báo cảnh sát mà gọi điện cho trợ lý với mong muốn người này sẽ nhận tội thay. Tuy nhiên lúc đó một tài xế taxi đã nhìn thấy Tạ Đình Phong nên nam diễn viên nổi tiếng không thể trốn tội. Mặc dù vụ tai nạn không gây chết người nhưng anh vẫn bị phạt ngồi tù 2 tháng.
Bên cạnh đó, phóng viên họ Chu còn đăng tải hình ảnh được cho là của Tạ Đình Phong khi ở trong tù. Nhà báo này cho biết thêm, vụ việc này đã giúp chồng cũ Trương Bá Chi trưởng thành hơn rất nhiều.