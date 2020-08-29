Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Sao quốc tế 29/08/2020 14:19

Trong khi danh tính bố đứa con thứ ba vẫn là ẩn số, Trương Bá Chi lại vướng nghi án mang thai con thứ tư chuẩn bị đến ngày sinh.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi có với nhau hai đứa con và cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió, cả hai vẫn quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi một mình nuôi hai con còn Tạ Đình Phong quay lại với bạn gái cũ Vương Phi. Những câu chuyện liên quan đến bộ ba Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi vẫn luôn là chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm trong suốt những năm qua.

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Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn luôn là cái tên thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội

Trong khi Tạ Đình Phong hạnh phúc bên Vương Phi thì chuyện tình cảm của Trương Bá Chi vẫn luôn là điều bí mật. Cô được dư luận đánh giá cao vì luôn bên cạnh chăm sóc hai đứa con trong khi chồng cũ lại bị chỉ trích chỉ biết vui vẻ bên người tình mà quên mất hai đứa con trai.

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Cuộc sống bí ẩn nhưng đầy màu sắc của Trương Bá Chi chính là chủ đề khiến truyền thông tò mò

Sau khi ly hôn, mặc dù luôn vướng tin đồn tình cảm nhưng Trương Bá Chi chưa một lần công khai hẹn hò với người đàn ông nào. Cuối năm 2018, vợ cũ Tạ Đình Phong bất ngờ tuyên bố đã hạ sinh đứa con thứ ba nhưng không công khai danh tính bố đứa bé. Ngay lúc đó hàng loạt cái tên đình đám được truyền thông “gắn mác” là người tình bí mật của Trương Bá Chi và cũng chính là bố đứa bé. Trong danh sách này có cả Châu Tinh Trì và Tạ Đình Phong. Dù rằng người trong cuộc nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng đến nay nữ diễn viên nổi tiếng vẫn chưa công khai người đàn ông bí mật của mình.

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Tạ Đình Phong từng lên tiếng phủ nhận mình là bố của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi

Rạng sáng ngày 28/8, Trương Bá Chi đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân và ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông khi nhiều người phát hiện ra rằng vòng hai của nữ diễn viên nổi tiếng lớn bất thường. Nhiều người nghi ngờ vợ cũ Tạ Đình Phong đang mang thai đứa con thứ tư .

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Trong khi danh tính người tình bí mật còn là ẩn số...
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... thì Trương Bá Chi lại tiếp tục bị nghi ngờ đang mang thai đứa con thứ tư

Trong khi giấu kín bố của đứa con thứ ba thì Trương Bá Chi lại bị nghi đang mang thai đứa con thứ tư. Có thể nói rằng uộc sống sau ly hôn của Trương Bá Chi vô cùng bí ẩn và đặc sắc. Trước tin đồn lần này, phía Trương Bá Chi chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Vương Phi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi

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