Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi có với nhau hai đứa con và cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió, cả hai vẫn quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi một mình nuôi hai con còn Tạ Đình Phong quay lại với bạn gái cũ Vương Phi. Những câu chuyện liên quan đến bộ ba Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi vẫn luôn là chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm trong suốt những năm qua.

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn luôn là cái tên thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội

Trong khi Tạ Đình Phong hạnh phúc bên Vương Phi thì chuyện tình cảm của Trương Bá Chi vẫn luôn là điều bí mật. Cô được dư luận đánh giá cao vì luôn bên cạnh chăm sóc hai đứa con trong khi chồng cũ lại bị chỉ trích chỉ biết vui vẻ bên người tình mà quên mất hai đứa con trai.