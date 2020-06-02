Ngỡ ngàng trước nhan sắc cô con gái hở hàm ếch của Vương Phi – Lý Á Bằng ở tuổi 14

Nhan sắc tuổi 14 của Lý Yên – cô con gái từng bị dị tật hở hàm ếch của Vương Phi và Lý Á Bằng lại gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung.

Lý Á Bằng và Vương Phi kết hôn năm 2005. Một năm sau, Vương Phi hạ sinh Lý Yên. Vậy nhưng cô con gái của cặp đôi nổi tiếng bị dị tật hở hàm ếch. Từ đó đến nay dù không tham gia showbiz nhưng những tin tức liên quan đến Lý Yên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Con gái bị hở hàm ếch nên Vương Phi và Lý Á Bằng đã thành lập quỹ từ thiện Yên Nhiên Thiên Sứ để giúp đỡ những trẻ em mắc dị tật này.

Con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng bị hở hàm ếch từ khi mới sinh ra

Lý Á Bằng luôn đồng hành cùng Lý Yên trong mọi hoạt động

Cô bé Lý Yên không ngại ngần chia sẻ những hình ảnh cá nhân của mình

Dù bố mẹ đều là người nổi tiếng nhưng ngay từ nhỏ Lý Yên đã không ngần ngại chia sẻ hình ảnh cá nhân của mình trên mạng xã hội. Sau nhiều lần phẫu thuật, khuôn mặt của Lý Yên ngày càng hoàn thiện. Mới đây cô gái 14 tuổi cùng bố tham gia một hoạt động công ích. Vóc dáng và nhan sắc của Lý Yên ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng xứ Trung.

Lý Yên và Lý Á Bằng tham gia một hoạt động công ích gần đây

Lý Yên gây bất ngờ cho truyền thông bởi nhan sắc và vóc dáng ở tuổi 14 của mình

Mặc dù Lý Á Bằng và Vương Phi đã ly hôn nhưng nhiều năm qua cả hai vẫn luôn đồng hành cùng con gái trong mọi hoạt động. Lý Yên được nhận xét ngày càng hoàn thiện về vóc dáng, nhan sắc cũng như gu thời trang. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Lý Yên đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

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