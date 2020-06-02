Những bộ phim cổ trang tưởng chừng không hot nhưng lại hot không tưởng sau khi phát sóng

Sao quốc tế 02/06/2020 06:44

‘Trần Tình Lệnh’ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ vốn không được đánh giá cao nhưng lại vô cùng nổi tiếng sau khi phát sóng.

Mỗi năm làng giải trí Hoa ngữ cho ra mắt rất nhiều phim truyền hình cổ trang vậy nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả thì không nhiều. Dưới đây là 5 bộ phim cổ trang vốn không được đánh giá cao nhưng lại đặc biệt hot khi phát sóng.

Hương Mật Tựa Khói Sương

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'Hương Mật Tựa Khói Sương' giúp sự nghiệp của Dương Tử và Đặng Luân gặt hái được nhiều thành công

Mùa hè năm 2018 có lẽ là mùa hè thành công nhất trong sự nghiệp của Đặng Luân khi bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương” được phát sóng. Vốn là một dự án không được đánh giá cao nhưng khi được công chiếu bộ phim này đã làm nên tên tuổi của Đặng Luân, Dương Tử, La Vân Hi…

Trần Tình Lệnh

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Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi tiếng nhanh chóng sau khi 'Trần Tình Lệnh' được phát sóng

Năm 2019, mọt phim Hoa ngữ bị ấn tượng sâu sắc bởi bộ phim cổ trang “Trần Tình Lệnh”. Cũng nhờ bộ phim này mà Tiêu ChiếnVương Nhất Bác nổi tiếng chỉ sau một đêm. Từ dàn diễn viên cho đến phục trang và diễn xuất, “Trần Tình Lệnh” đều nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Đại Tống Thiếu Niên Chí

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'Đại Tống Thiếu Niên Chí' cũng là một trong những bộ phim cổ trang thành công ngoài mong đợi

“Đại Tống Thiếu Niên Chí” cũng là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang vốn không được đánh giá cao nhưng lại nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Đây là bộ phim giúp Trương Tân Thành và Châu Vũ Đồng tiến xa trong sự nghiệp. Khi còn trên dự án, “Đại Tống Thiếu Niên Chí” không được đánh giá cao nhưng khi phát sóng bộ phim đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ những tình tiết gay cấn trong phim.

Khánh Dư Niên

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'Khánh Dư Niên' cũng là một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ được đánh giá rất cao về chất lượng

“Khánh Dư Niên” có sự góp mặt của Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Tiêu Chiến, Trần Đạo Minh…  Sau khi phát sóng, "Khánh Dư Niên" được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình ấn tượng nhất về mặt kịch bản, diễn xuất, phục trang… Thành công của bộ phim vượt xa kỳ vọng ban đầu của nhà sản xuất.

Cẩm Y Chi Hạ

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Nội dung hấp dẫn nên 'Cẩm Y Chi Hạ' luôn lên top search Weibo

“Cẩm Y Chi Hạ” có sự tham gia diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. Trong suốt thời gian phát sóng bộ phim này liên tiếp lên top search Weibo vì quá hấp dẫn. Đây cũng là một trong 5 bộ phim cổ trang Hoa ngữ vốn không được kỳ vọng nhưng lại vô cùng nổi tiếng sau khi phát sóng.

Tiêu Chiến chuẩn bị nhận phim mới sau nửa năm ngừng đóng phim khiến fan hâm mộ mừng rỡ

Tiêu Chiến chuẩn bị nhận phim mới sau nửa năm ngừng đóng phim khiến fan hâm mộ mừng rỡ

Sau ‘Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn’, Tiêu Chiến tiếp tục được hợp tác với các diễn viên gạo cội phái thực lực.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Vương Nhất Bác

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