Khi những đại mỹ nhân Hoa ngữ ngày một xuống sắc

Mặc dù được chăm sóc kỹ càng nhưng cũng có lúc Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba xuống sắc khiến fan hâm mộ thất vọng.
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Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh và mỹ nhân Tân Cương đều sở hữu nhan sắc hiếm có của Cbiz.
Vậy nhưng mới đây Angela Baby lại vướng phải thị phi khi cô xuất hiện với gương mặt khác lạ. Nhiều người còn nhận xét rằng đây chính là hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng hiện Angela Baby đã hơn 30 tuổi và đã sinh con nên làn da bị chảy xệ sau khi giảm cân là điều khó tránh khỏi.
Ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba, dù chưa sinh con và vẫn còn khá trẻ nhưng cũng không ít lần bị cộng đồng mạng bóc mẽ vì nhan sắc xuống cấp cùng làn da chảy xệ. Dù từ trước đến nay mỹ nhân Tân Cương luôn được đánh giá rất cao về vẻ đẹp tự nhiên lẫn thân hình nóng bỏng nhưng không ít lần Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây thất vọng cho fan hâm mộ vì xuống sắc.
Mặc dù đều là người nổi tiếng và sở hữu nhan sắc hơn người nhưng không ai tránh được tác động của thời gian. Hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải là ngoại lệ.