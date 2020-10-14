Đàm Tùng Vận và Tống Thiến cạnh tranh gay gắt, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ở không cũng trúng đạn’

Sao quốc tế 14/10/2020 15:16

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Đàm Tùng Vận và Tống Thiến để trở thành ‘nữ thần Kim Ưng’ ngày một gay gắt.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký như Triệu Lệ Dĩnh, Quan Hiểu Đồng, Dương Mịch…, Đàm Tùng VậnTống Thiến trở thành hai nữ diễn viên sáng giá nhất sẽ trở thành “nữ thần Kim Ưng” năm nay.

dam tung van 1
Trong các cuộc bình chọn, Đàm Tùng Vận và Tống Thiến được dự đoán sẽ trở thành 'nữ thần Kim Ưng' năm nay

Vậy nhưng mới đây người đại diện của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đã like bài viết “bôi đen” Tống Thiến. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Bài đăng này cũng cố tình nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên từng là “nữ thần Kim Ưng” 2 năm trước nhưng sau đó gặp phải rất nhiều thị phi vì dư luận cho rằng cô không xứng đáng. Mặc dù không liên quan gì đến sự việc lần này nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn bị lôi vào cuộc.

dam tung van 2
Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành 'nữ thần Kim Ưng' đầy thị phi

Sau khi bộ trang phục “nữ thần Kim Ưng” năm nay được công bố, nhiều người tin rằng người chiến thắng chắc chắn là Tống Thiến dù cô chỉ có một bộ phim tiêu biểu “Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc” và thời gian bình chọn vẫn còn. Chính điều này khiến dư luận cho rằng kết quả đã được sắp xếp từ trước. Một vài người bày tỏ ý kiến bất bình thay cho Đàm Tùng Vận và người đại diện của cô đã like bài viết này.

dam tung van 3
Người đại diện của Đàm Tùng Vận đã like bài viết chê bai 'nữ thần Kim Ưng' và Tống Thiến khiến cuộc cạnh tranh này ngày càng căng thẳng

Mới đây người đại diện của Đàm Tùng Vận đã đăng đàn xin lỗi và giải thích rằng vì "trượt tay" nên đã like bài viết chê bai “nữ thần Kim Ưng” và Tống Thiến. Mặc dù vậy hành động này cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến tên tuổi của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Theo netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không phải là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim ‘Lấy danh nghĩa người nhà’.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tống Thiến nữ thần Kim Ưng

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Không cần hở hang, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn

Không cần hở hang, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn

Không chỉ khoe nhan sắc đỉnh cao, Địch Lệ Nhiệt Ba còn khéo khoe vòng một căng tròn

Không chỉ khoe nhan sắc đỉnh cao, Địch Lệ Nhiệt Ba còn khéo khoe vòng một căng tròn

Thân hình nóng bỏng đến nghẹt thở của Địch Lệ Nhiệt Ba, hoàn hảo hơn cả người mẫu

Thân hình nóng bỏng đến nghẹt thở của Địch Lệ Nhiệt Ba, hoàn hảo hơn cả người mẫu

Dù mặc đơn giản hay rực rỡ, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khoe trọn nhan sắc đỉnh cao

Dù mặc đơn giản hay rực rỡ, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khoe trọn nhan sắc đỉnh cao

Ám ảnh hôn nhân, Dương Mịch liên tiếp cự tuyệt kết hôn cùng tình trẻ?

Ám ảnh hôn nhân, Dương Mịch liên tiếp cự tuyệt kết hôn cùng tình trẻ?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục