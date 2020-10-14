Đàm Tùng Vận và Tống Thiến cạnh tranh gay gắt, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ở không cũng trúng đạn’

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Đàm Tùng Vận và Tống Thiến để trở thành ‘nữ thần Kim Ưng’ ngày một gay gắt.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký như Triệu Lệ Dĩnh, Quan Hiểu Đồng, Dương Mịch…, Đàm Tùng Vận và Tống Thiến trở thành hai nữ diễn viên sáng giá nhất sẽ trở thành “nữ thần Kim Ưng” năm nay.

Trong các cuộc bình chọn, Đàm Tùng Vận và Tống Thiến được dự đoán sẽ trở thành 'nữ thần Kim Ưng' năm nay

Vậy nhưng mới đây người đại diện của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đã like bài viết “bôi đen” Tống Thiến. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Bài đăng này cũng cố tình nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên từng là “nữ thần Kim Ưng” 2 năm trước nhưng sau đó gặp phải rất nhiều thị phi vì dư luận cho rằng cô không xứng đáng. Mặc dù không liên quan gì đến sự việc lần này nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn bị lôi vào cuộc.

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành 'nữ thần Kim Ưng' đầy thị phi

Sau khi bộ trang phục “nữ thần Kim Ưng” năm nay được công bố, nhiều người tin rằng người chiến thắng chắc chắn là Tống Thiến dù cô chỉ có một bộ phim tiêu biểu “Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc” và thời gian bình chọn vẫn còn. Chính điều này khiến dư luận cho rằng kết quả đã được sắp xếp từ trước. Một vài người bày tỏ ý kiến bất bình thay cho Đàm Tùng Vận và người đại diện của cô đã like bài viết này.

Người đại diện của Đàm Tùng Vận đã like bài viết chê bai 'nữ thần Kim Ưng' và Tống Thiến khiến cuộc cạnh tranh này ngày càng căng thẳng

Mới đây người đại diện của Đàm Tùng Vận đã đăng đàn xin lỗi và giải thích rằng vì "trượt tay" nên đã like bài viết chê bai “nữ thần Kim Ưng” và Tống Thiến. Mặc dù vậy hành động này cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến tên tuổi của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm? Theo netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không phải là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim ‘Lấy danh nghĩa người nhà’.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-tung-van-va-tong-thien-canh-tranh-gay-gat-dich-le-nhiet-ba-o-khong-cung-trung-dan-383182.html