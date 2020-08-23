Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Sao quốc tế 23/08/2020 06:29

Theo netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không phải là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim ‘Lấy danh nghĩa người nhà’.

Lấy danh nghĩa người nhà” đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được các mọt phim quan tâm nhất. Ngoài kịch bản đầy cuốn hút, diễn xuất của ba diễn viên Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành cũng nhận được rất nhiều lời ngợi khen của khán giả. Nhiều người nhận xét nếu thiếu một trong ba, bộ phim đã không có được thành công như ngày hôm nay.

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Bộ ba gây ấn tượng nhất mùa hè 2020 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Mặc dù đã 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn diễn thành công nhân vật Lý Tiêm Tiêm khi 16 tuổi. Chính sự hồn nhiên, diễn như không diễn của Đàm Tùng Vận đã giúp cô thể hiện thành công nhân vật Lý Tiêm Tiêm. Nhiều fan hâm mộ nhận xét rằng sẽ chẳng có ai phù hợp với Lý Tiêm Tiêm hơn Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện thông tin cho rằng Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn này. Người đầu tiên được đạo diễn nhắm tới là Trịnh Sảng.

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Đàm Tùng Vận đã 'diễn sống' nhân vật Lý Tiêm Tiêm
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Mặc dù vậy lại có tin đồn cho rằng Trịnh Sảng mới là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn này
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Dù không nổi tiếng sớm như Trịnh Sảng nhưng diễn xuất của Đàm Tùng Vận vẫn luôn được đánh giá cao hơn

Theo nguồn tin này, ban đầu Trịnh Sảng là người được mời tham gia bộ phim nhưng cô không sắp xếp được thời gian nên đoàn phim đã phải chuyển hướng mời Đàm Tùng Vận. Fan hâm mộ bộ phim nhận xét “trong họa có phúc”, đây có lẽ là điều may mắn nhất của đoàn phim. Mặc dù Trịnh Sảng và Đàm Tùng Vận đều là những diễn viên được yêu mến hiện nay nhưng xét về diễn xuất Đàm Tùng Vận luôn được đánh giá cao hơn Trịnh Sảng.

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Từ khóa:   Tống Uy Long Trương Tân Thành Lấy danh nghĩa người nhà

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