Angela Baby khoe nhan sắc mỹ miều giữa tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có con riêng

Sao quốc tế 05/11/2020 17:28

Dù Huỳnh Hiểu Minh đang vướng tin đồn nuôi bồ nhí và có con riêng nhưng sự việc này không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Angela Baby.

Mới đây truyền thông Đài Loan lại khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi đăng tin Huỳnh Hiểu Minh nuôi bồ nhí đã nhiều năm nay. Không chỉ vậy người tình của Huỳnh Hiểu Minh còn sinh con cho anh. Nguồn tin này cũng cho hay sau khi biết tin này Angela Baby đã đòi ly hôn.  

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Tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có con riêng được truyền thông Đài Loan đăng tải

Thế nhưng những tin đồn liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Angela Baby. Loạt ảnh mới nhất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh cho thấy tinh thần Angela Baby rất tốt, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

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Đứng trước những tin đồn của chồng, dường như Angela Baby không mấy bận tâm

Vài năm trở lại đây vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn đối diện với tin đồn ly hôn. Cặp đôi không xuất hiện cùng nhau trước truyền thông và ít tương tác trên mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng tin đồn này là có cơ sở.

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Bà xã Huỳnh Hiểu Minh khoe nhan sắc rạng rỡ trong một sự kiện gần đây

Mặc dù nhiều lần Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận. Không còn cách nào khác, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã khởi kiện những cá nhân và tổ chức đăng tin thất thiệt. Dù người trong cuộc đã dùng đến những biện pháp cứng rắn nhưng những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng không vì thế mà giảm xuống.

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Khác hẳn những tấm hình do phòng làm việc đăng tải, hình ảnh chưa photoshop đã để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động của Angela Baby.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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