Số phận bi thương của con gái Trương Nghệ Mưu và mối thâm thù với Củng Lợi

Sao quốc tế 19/11/2020 14:23

Mặc dù cuối cùng Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu không đến được với nhau nhưng con gái đạo diễn nổi tiếng luôn coi người tình của bố là kẻ thù không đội trời chung.

Từ trước đến nay Trương Nghệ Mưu vẫn luôn là đạo diễn tài hoa và nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm của ông đều được đánh giá rất cao. Các diễn viên được Trương Nghệ Mưu chọn đều dễ dàng nổi tiếng. Sự nghiệp thành công là vậy nhưng ông luôn cảm thấy có lỗi với người con gái đầu tiên của mình – Trương Mạt.

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Trương Nghệ Mưu bên người vợ đầu và con gái Trương Mạt

Trương Mạt là con gái của Trương Nghệ Mưu với người vợ đầu Tiêu Hoa. Tuy nhiên, Củng Lợi xuất hiện và bắt đầu mối quan hệ với nam đạo diễn nổi tiếng khiến cuộc hôn nhân của Trương Nghệ Mưu đứng bên bờ vực. Một ngày, Tiêu Hoa phát hiện bức thư tình Củng Lợi viết cho Trương Nghệ Mưu. Bà vô cùng đau khổ nhưng trong lòng đã có sẵn dự định của mình. Đợi đến khi Trương Nghệ Mưu về nhà, Tiêu Hoa đề nghị ly hôn.

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Sự xuất hiện của Củng Lợi khiến gia đình Trương Nghệ Mưu tan vỡ

Vì quá bận rộn với sự nghiệp nên Trương Nghệ Mưu không có thời gian quan tâm đến con gái Trương Mạt. Lớn hơn một chút, Trương Mạt quyết định một mình đi du học mà không thương lượng gì với người bố nổi tiếng. Khi Trương Nghệ Mưu biết chuyện thì đã muộn. Ra nước ngoài, Trương Mạt vẫn ghi nhớ trong lòng nỗi hận Củng Lợi. Cô từng viết trên mạng: “Củng Lợi, cô hủy hoại tuổi thơ của tôi”. Điều này cho thấy Trương Mạt hận người tình của bố đến mức nào.

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Vì quá bận rộn, Trương Nghệ Mưu không quan tâm đến con gái
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Trương Mạt từng công khai chia sẻ rằng Củng Lợi chính là người hủy hoại tuổi thơ của cô

Những năm sống ở nước ngoài, Trương Mạt quen một người bạn trai ngoại quốc. Vì từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương nên khi người đàn ông này xuất hiện, con gái Trương Nghệ Mưu đã nhanh chóng hẹn hò với anh ta. Ở tuổi 23, Trương Mạt quyết định kết hôn mặc dù Trương Nghệ Mưu một mực phản đối. Kết hôn không lâu, chồng Trương Mạt như biến thành một người khác, thường xuyên uống rượu và bạo hành vợ. Không thể chịu nổi, Trương Mạt quyết định ly hôn với người chồng đầu tiên.

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Trương Mạt kết hôn với người chồng đầu tiên nhưng không hạnh phúc
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Sau khi Trương Mạt ly hôn, Trương Nghệ Mưu đón con gái về nước
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Trải qua nhiều sóng gió, Trương Mạt đã xin lỗi người tình của bố

Sau khi ly hôn, Trương Nghệ Mưu đón con gái về nước. Qua giới thiệu, Trương Mạt quen biết một người đàn ông rất tốt. Đặc biệt nam đạo diễn nổi tiếng cũng hài lòng với bạn trai lần này của con gái. Sau khi kết hôn lần 2, Trương Mạt có được cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Theo thời gian, Trương Mạt cũng hiểu được phần nào tình cảm giữa bố và Củng Lợi khi đó. Theo Sohu, Trương Mạt từng chủ động xin lỗi nữ diễn viên Củng Lợi. Người tình cũ của Trương Nghệ Mưu đã vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi này từ Trương Mạt.

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Từ khóa:   Củng Lợi diễn viên Củng Lợi Trương Mạt

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