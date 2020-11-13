Fan hâm mộ Tiêu Chiến tung bí mật phòng làm việc của thần tượng

Có lẽ vì bất mãn với những nhân viên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến nên fan hâm mộ đã tung số điện thoại của những người này lên mạng xã hội.

Sau sự việc ngày 27/2, sự nghiệp của Tiêu Chiến gặp rất nhiều sóng gió. Dù nhiều lần cố gắng quay trở lại nhưng làn sóng tẩy chay mỹ nam “Trần Tình Lệnh” vẫn không hề giảm xuống. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến vẫn còn rất lớn nên truyền thông Hoa ngữ vẫn đặc biệt quan tâm đến nam diễn viên họ Tiêu.

Gần đây sự nghiệp của Tiêu Chiến có những dấu hiệu khởi sắc

Dù các nhà đài hạn chế mời Tiêu Chiến tham gia các chương trình nhưng doanh số bán hàng từ các thương hiệu mà mỹ nam họ Tiêu làm đại diện thương hiệu đều khiến người khác thèm muốn. Mới đây QQ cho hay, vốn dĩ đêm nhạc hội ngày 11/11 vừa qua Tiêu Chiến sẽ tham gia nhưng đến phút cuối tiết mục của “chàng Ngụy Vô Tiện” lại phải hủy bỏ do antifan tìm mọi cách để phản đối.

Mặc dù vậy mỹ nam họ Tiêu vẫn còn rất nhiều antifan

Nguồn tin này cũng cho hay, mỹ nam Tiêu Chiến có tham gia các buổi diễn tập trước đó. Để đảm bảo tính bất ngờ cho chương trình nên ban tổ chức không công khai. Phải đến tối hôm biểu diễn, tiết mục của Tiêu Chiến mới chính thức bị hủy bỏ. Fan hâm mộ cho rằng thần tượng của mình gặp phải đãi ngộ như vậy là do phòng làm việc không đủ cứng rắn khiến Tiêu Chiến phải chịu ấm ức.

Bất mãn với cách làm việc của nhân viên phòng làm việc Tiêu Chiến, fan của anh đã công khai thông tin cá nhân của họ lên mạng

Chính vì điều này, một số fan hâm mộ giận dữ đã đăng tải tên và số điện thoại của những nhân viên trong phòng làm việc Tiêu Chiến lên mạng khiến họ gặp phải rất nhiều phiền toái. Trước lùm xùm này, không ít người cảm thấy thương cảm cho Tiêu Chiến. Trong khi những ồn ào xoay quanh nam diễn viên này vẫn chưa hạ nhiệt thì fan của anh lại tiếp tục gây họa.

Lộ hình Triệu Lộ Tư thân mật với Tiêu Chiến sau màn tỏ tình ồn ào mạng xã hội Ngay sau khi công khai tỏ với Tiêu Chiến, cộng đồng mạng xứ Trung đã tìm được hình thân mật giữa Triệu Lộ Tư và mỹ nam họ Tiêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-tieu-chien-tung-bi-mat-phong-lam-viec-cua-than-tuong-386625.html