Lộ hình Triệu Lộ Tư thân mật với Tiêu Chiến sau màn tỏ tình ồn ào mạng xã hội

Sao quốc tế 31/10/2020 09:53

Ngay sau khi công khai tỏ với Tiêu Chiến, cộng đồng mạng xứ Trung đã tìm được hình thân mật giữa Triệu Lộ Tư và mỹ nam họ Tiêu.

Tối 30/10 netizen xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Triệu Lộ Tư công khai bày tỏ tình cảm với Tiêu Chiến trên trang cá nhân của mình. Những hình ảnh được cho là đến từ Weibo của Triệu Lộ Tư cùng dòng trạng thải “Thích anh Tiêu Chiến” ngay lập tức được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

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Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến từng hợp tác chung trong bộ phim 'Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta'

Ngay sau đó công ty quản lý của Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này và cho rằng những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng đã được photoshop, bản thân Triệu Lộ Tư chưa bao giờ có phát ngôn giống như vậy. Về phía Tiêu Chiến, fan của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” vô cùng tức giận vì thần tượng của mình chẳng làm gì cũng hứng chịu chỉ trích của dư luận.

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Tấm hình chụp chung giữa Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi hẹn hò

Vậy nhưng, một tấm hình chụp chung giữa Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý. Quan sát thái độ của cặp đôi khi chụp hình chung, nhiều người bắt đầu hoài nghi, phải chăng Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư thực sự hẹn hò?

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Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư hiện tại đều là những diễn viên rất được yêu mến tại Trung Quốc
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Sau sự việc ngày 27/2, nam diễn viên Tiêu Chiến luôn trở thành mục tiêu tấn công của các antifan

Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư từng hợp tác trong phim truyền hình “Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta”. Sau đó Tiêu Chiến tham gia “Trần Tình Lệnh” và trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất Cbiz. Trong khi đó Triệu Lộ Tư cũng rất thành công trong sự nghiệp và được ví von là một “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Tình Lệnh Triệu Lệ Dĩnh

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