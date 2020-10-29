Những mỹ nhân sở hữu đôi chân cực phẩm của Cbiz

Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba còn là một trong những người đẹp có đôi chân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Vài ngày trước, nữ diễn viên Đường Yên khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên sau khi những tấm hình khoe đôi chân dài nuột nà của cô được đăng tải. Đường Yên là một trong số những diễn viên có chiều cao vượt trội của Cbiz. Sau khi sinh con nhan sắc bà xã La Tấn ngày càng thăng hạng.

Đường Yên ngày một xinh đẹp sau khi sinh con

Ngoài Đường Yên, showbiz Hoa ngữ còn rất nhiều mỹ nhân sở hữu đôi chân dài gợi cảm, trong đó không thể không nhắc đến Dương Mịch. Nữ diễn viên Dương Mịch được mệnh danh là nữ hoàng thời trang của Cbiz. Mỗi lần xuất hiện cô đều khiến người khác nể phục vì phong cách lựa chọn trang phục của mình. Đặc biệt, đôi chân của Dương Mịch luôn nằm trong danh sách "cực phẩm" của Cbiz.

Đôi chân của Dương Mịch luôn được xếp vào hàng 'cực phẩm' của Cbiz

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những nữ diễn viên sở hữu đôi chân đẹp nhất nhì Cbiz. Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân 9X được đánh giá rất cao về nhan sắc. Với gương mặt hoàn hảo, đôi chân dài miên man và thân hình bốc lửa, vị thế của mỹ nhân Tân Cương khó ai có thể thay thế trong showbiz Hoa ngữ.

Đôi chân của Địch Lệ Nhiệt Ba nuột nà, thẳng tắp

Mặc dù hiện tại Trịnh Sảng không có phim mới phát sóng nhưng sự nổi tiếng của cô thì hiếm ai sánh bằng. Nhiều năm qua nhan sắc Trịnh Sảng thường gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng người đẹp họ Trịnh sở hữu đôi chân rất đẹp.

Trịnh Sảng cũng sở hữu đôi chân gợi cảm nhất nhì Cbiz

Quan Hiểu Đồng có chiều cao vượt trội và sở hữu đôi chân dài miên man

Quan Hiểu Đồng là một trong những mỹ nhân trẻ nhất của làng giải trí Hoa ngữ sở hữu đôi chân vừa dài vừa gợi cảm. Tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ, nhan sắc và tài năng của Quan Hiểu Đồng luôn khiến người khác phải ghen tỵ.

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