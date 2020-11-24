Bị la ó về diễn xuất, Angela Baby vẫn luôn khiến người khác ngẩn ngơ vì tạo hình cổ trang

Mới đây, một vài tạo hình cổ trang của Angela Baby được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen xứ Trung. Hiện tại chưa rõ đây là tạo hình trong bộ phim nào của bà xã Huỳnh Hiểu Minh vậy nhưng phải khẳng định một điều rằng Angela Baby quá đẹp.

Tạo hình cổ trang mới nhất của Angela Baby trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung

Dù luôn bị chê bai về diễn xuất nhưng nhan sắc của Angela Baby luôn là đỉnh cao

Trước đây Angela Baby từng tham gia một số phim truyền hình. Tuy nhiên, bất kể đóng vai chính hay vai phụ, diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều bị khán giả la ó. Mặc dù biết rõ khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục nhưng dường như những vai diễn của cô vẫn chưa được khán giả đón nhận.