Bị la ó về diễn xuất, Angela Baby vẫn luôn khiến người khác ngẩn ngơ vì tạo hình cổ trang

Tạo hình cổ trang mới đây của Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung.
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Mới đây, một vài tạo hình cổ trang của Angela Baby được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen xứ Trung. Hiện tại chưa rõ đây là tạo hình trong bộ phim nào của bà xã Huỳnh Hiểu Minh vậy nhưng phải khẳng định một điều rằng Angela Baby quá đẹp.
Trước đây Angela Baby từng tham gia một số phim truyền hình. Tuy nhiên, bất kể đóng vai chính hay vai phụ, diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều bị khán giả la ó. Mặc dù biết rõ khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục nhưng dường như những vai diễn của cô vẫn chưa được khán giả đón nhận.
Không được đào tạo bài bản trong diễn xuất nhưng nhan sắc và tên tuổi của Angela Baby lại khiến nhiều đạo diễn muốn được hợp tác với cô. Rất nhiều nam thần như Chung Hán Lương, Đặng Luân, Hoàng Hiên… được mời hợp tác với Angela Baby nhưng diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn không tiến bộ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng một phần nguyên nhân khiến những bộ phim đình đám đó thất bại đến từ Angela Baby.
Mặc dù tạo hình mới của Angela Baby nhận được đánh giá rất tích cực từ cộng đồng mạng vậy nhưng "thành tích" trước đây của cô lại khiến khán giả hoài nghi về sự thành công của bộ phim này.