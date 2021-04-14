Theo Sohu, ngày 13/4 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, sau khi uống rượu Huỳnh Hiểu Minh đã đánh Angela Baby ngay trên phố, điều này khiến bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị thương nặng và phải nhập viện. Tin đồn này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Một tài khoảng mạng xã hội cho biết Huỳnh Hiểu Minh uống rượu sau đó đánh Angela baby, hai người hiện đã ly hôn

Angela Baby phải vào viện điều trị vì bị Huỳnh Hiểu Minh đánh

Vậy nhưng tính chính xác của tin đồn này không được đánh giá cao, theo lịch trình mới nhất, hiện tại Huỳnh Hiểu Minh đang có mặt tại Bắc Kinh tham gia sự kiện của một nhãn hàng do anh làm đại diện thương hiệu. Trong khi đó, thời gian này Angela Baby đang quay Running Man tại Vô Tích. Nếu lịch trình công việc của mỗi người một nơi như vậy mà người đăng bài viết này nhìn thấy cảnh Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby là điều vô lý.