Những tin tức liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn luôn là chủ đề béo bở để truyền thông Hoa ngữ khai thác.
- 4 cặp vợ chồng giàu nhất Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đứng cuối bảng
- Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?
Theo Sohu, ngày 13/4 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, sau khi uống rượu Huỳnh Hiểu Minh đã đánh Angela Baby ngay trên phố, điều này khiến bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị thương nặng và phải nhập viện. Tin đồn này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.
Vậy nhưng tính chính xác của tin đồn này không được đánh giá cao, theo lịch trình mới nhất, hiện tại Huỳnh Hiểu Minh đang có mặt tại Bắc Kinh tham gia sự kiện của một nhãn hàng do anh làm đại diện thương hiệu. Trong khi đó, thời gian này Angela Baby đang quay Running Man tại Vô Tích. Nếu lịch trình công việc của mỗi người một nơi như vậy mà người đăng bài viết này nhìn thấy cảnh Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby là điều vô lý.
Bên cạnh đó còn có thông tin, cặp đôi nổi tiếng đăng bán căn biệt thự tại Vũ Hán với giá 37 triệu nhân dân tệ (khoảng 133 tỷ đồng) để phân chia tài sản. Vậy nhưng người đăng tải không thể chứng minh được căn biệt thự này là của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh.
Nhiều năm trở lại đây, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn. Dù rằng cả hai nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng do cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện như trước khiến những tin đồn liên quan đến hôn nhân của hai người ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo.