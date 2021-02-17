Trước tin đồn hôn nhân tan vỡ, Angela Baby vô tình để lộ bằng chứng độc thân

Sao quốc tế 17/02/2021 16:48

Trước những tin đồn hôn nhân đổ vỡ, mới đây Angela Baby lại vô tình để lộ bằng chứng hiện đang còn độc thân.

Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vài năm trở lại đây, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ luôn vướng phải tin đồn ly hôn. Dù nhân vật chính đã vài lần lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận.

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Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh đi bar và được rất nhiều gái đẹp vây quanh
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Những hình ảnh này khiến netizen tin rằng hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã kết thúc

Mới đây nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng khi những hình ảnh anh đi bar cùng 10 cô gái xinh đẹp được đăng tải. Nhiều người nhận xét, có thể Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã đường ai nấy đi nên anh mới tìm đến bar để giải sầu.

Điều đáng nói đó là dịp Tết năm nay vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh không ăn tết cùng nhau. Những hình ảnh của Angela Baby tại sân bay lại vô tình hé lộ mối quan hệ thực sự của hai người. Trong loạt hình ảnh được đăng tải, bà xã Huỳnh Hiểu Minh có đeo nhẫn ở ngón trỏ tay trái. Theo netizen đeo nhẫn ở ngón này có ý nghĩa hiện đang còn độc thân, muốn tìm một nửa của mình.

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Những hình ảnh mới nhất của Angela Baby cũng được cộng đồng mạng 'soi' rất kỹ
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Angela Baby đeo nhẫn trên ngón trỏ tay trái như muốn thông báo rằng mình đang độc thân
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Có thể đã có người nhắc nhở nên Angela Baby đã tháo chiếc nhẫn này

Vậy nhưng, ngay sau đó Angela Baby đã tháo chiếc nhẫn này đi như không có chuyện gì xảy ra. Hành động này của Angela Baby khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Rất có thể hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng đã không còn hạnh phúc, những tin đồn lâu nay đều là sự thật.

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Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xứ Trung.

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