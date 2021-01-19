Những mỹ nhân Hoa ngữ một mực phủ nhận hôn nhân thay đổi và luôn giấu kín chuyện tình cảm

Sao quốc tế 19/01/2021 16:09

Ngoài Trịnh Sảng, Cbiz còn rất nhiều mỹ nhân lựa chọn giấu giếm chuyện tình cảm cũng như hôn nhân.

Mới đây làng giải trí Hoa ngữ chấn động với thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bí mật kết hôn với bạn trai cũ Trương Hằng. Không chỉ vậy cặp đôi còn nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Đứng trước những bằng chứng không thể chối cãi và phản ứng gay gắt từ dư luận, hiện tại Trịnh Sảng đã thừa nhận 2 đứa bé mà Trương Hằng đăng ảnh chính là con của mình.

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Hiện nay Trịnh Sảng đang bị cộng đồng mạng tẩy chay vì nhờ người mang thai hộ nhưng lại không muốn nhận con

Ngoài Trịnh Sảng, giới giải trí Hoa ngữ còn có rất nhiều người đẹp được ái mộ hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angela Baby… từng giấu kín đời tư cho đến khi không thế giấu được nữa mới chịu công khai.

Trước đây khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa xác nhận mối quan hệ, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi đang hẹn hò và nữ diễn viên họ Triệu đang mang thai nhưng nàng “Hoa Thiên Cốt” vẫn làm đủ trò nhằm phủ nhận. Thế nhưng không lâu sau đó chính Phùng Thiệu Phong lại báo tin vui Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng. Đến lúc này fan hâm mộ mỹ nhân họ Triệu mới thực sự tin thần tượng của mình đã sinh con.

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Trước đây Triệu Lệ Dĩnh cũng từng cố tình xoạc chân để phủ nhận chuyện mình đang mang thai

Sau khi Dương Mịch sinh con một thời gian, có rất nhiều thông tin cho rằng hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy gặp trục trặc. Lúc này người đẹp họ Dương vẫn một mực khẳng định rằng hôn nhân của mình vẫn đang ổn. Tuy nhiên sau đó tương tác giữa cô và Lưu Khải Uy không còn như trước. Đến cuối năm 2018, cặp đôi đình đám một thời mới chính thức tuyên bố đường ai nấy đi.

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Trong việc ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn luôn rất kín tiếng

Nhiều năm qua hôn nhân của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cũng đối mặt với tin đồn rạn nứt. Mặc dù vậy hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn luôn một mực phủ nhận. Vậy nhưng thời gian vừa qua, việc Angela Baby lên tiếng trước tin đồn là “tiểu tam” chen vào mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi hơn 10 năm trước khiến nhiều người tin rằng Angela Baby và chồng đã ly hôn. Hiện nay cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng theo một số người thạo tin, có thể thời gian không xa cặp đôi sẽ chính thức có phản hồi chính thức.

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Hôn nhân của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được cho là không mấy yên ấm nhưng cô vẫn luôn giữ kín

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trịnh Sảng, Angela Baby đều là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng khi đối diện với những vấn đề liên quan đến hôn nhân hay chuyện tình cảm, họ đều lựa chọn giấu kín đến phút cuối cùng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Angela Baby

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