Mỹ nhân Hoa ngữ bị hoại tử mũi, gương mặt biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 2/2/2021, nữ diễn viên xinh đẹp Cao Lưu đăng một bài viết dài trên trang cá nhân của mình chia sẻ về việc nhan sắc bị hủy hoại sau phẫu thuật thẩm mỹ . Bài viết này của Cao Lưu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen xứ Trung.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 này cho biết, mặc dù bạn bè đều nói rằng cô rất xinh đẹp nhưng vì muốn đẹp hơn nên Cao Lưu quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Nhờ bạn bè giới thiệu, ngày 29/10/2020, Cao Lưu đến một bệnh viện thẩm mỹ ở Quảng Châu tư vấn chỉnh sửa mũi. Tiếp đón Cao Lưu là viện trưởng của đơn vị này, cô diễn viên xinh đẹp nói với viện trưởng rằng tháng 12 và tháng 1 tới cô phải đóng phim. Viện trưởng khẳng định rằng sau phẫu thuật nửa tháng sẽ hồi phục, không ảnh hưởng đến công việc trong thời gian tới của Cao Lưu.

Sau phẫu thuật, chiếc mũi của Cao Lưu bị hoại tử khiến cô phải nằm viện 61 ngày

Vậy nhưng sau khi thực hiện ca phẫu thuật này, Cao Lưu phải nằm viện 61 ngày vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Trong bài viết của mình, Cao Lưu không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh chân thực nhất trong quá trình phẫu thuật cũng như các di chứng thẩm mỹ mà cô gặp phải. Không chỉ vậy, hơn 3 tháng nay, Cao Lưu không thể làm việc như kế hoạch ban đầu. Hai bộ phim đã ký hợp đồng thì cô không thể tham gia. Bên cạnh đó, không những không nhận được 1,4 tỷ đồng tiền thù lao đóng phim, Cao Lưu còn phải bồi thường 7 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng.

Hiện tại cuộc sống của Cao Lưu hoàn toàn đảo lộn, không chỉ nhan sắc bị hủy hoại, sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cao Lưu sinh năm 1996, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cao Lưu không chỉ là diễn viên xinh đẹp đầy tiềm năng mà cô còn là ca sĩ và từng phát hành MV riêng. Sự việc xảy ra với Cao Lưu cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều chị em phụ nữ nghiện dao kéo.