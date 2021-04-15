Những hình ảnh ‘lả lơi’ ở tuổi 18 mà Angela Baby không bao giờ muốn xem lại

Sao quốc tế 15/04/2021 17:09

Khi còn làm việc tại Nhật Bản, Angela Baby đã chụp những tấm hình ‘để đời’, có lẽ cô không bao giờ muốn xem lại chúng.

Trước khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby là một người mẫu ít tiếng tại Hong Kong. Sau đó bà xã Huỳnh Hiểu Minh sang Nhật Bản để phát triển sự nghiệp nhưng cũng không tạo được dấu ấn nào. Thời điểm đó, Angela Baby chụp khá nhiều hình ảnh “nổi loạn”, đến nay những tấm hình này lại được rất nhiều netizen “đào lại”.

angela baby 1
Những hình ảnh khi còn hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản của Angela Baby bất ngờ bị netizen 'đào lại' 
angela baby 2
 Angela Baby tham gia showbiz với vai trò người mẫu ở Hong Kong nhưng không gây được sự chú ý
angela baby 3
 Angela Baby lựa chọn sang Nhật Bản để tìm kiếm con đường phát triển mới

Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby lên như diều gặp gió. Từ một người mẫu, cô lấn sân sang làm diễn viên và trở thành một trong những gương mặt được các hãng hàng muốn hợp tác nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Angela Baby lại được rất nhiều đạo diễn mời đóng phim với mức thù lao khổng lồ. Hợp tác với nhiều diễn viên đình đám nhưng bộ phim nào có sự góp mặt của Angela Baby cũng không có được thành công như mong đợi. Diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh thường bị khán giả la ó vì một màu và thiếu cảm xúc.

angela baby 4
 Sự nghiệp của Angela Baby có bước phát triển mạnh mẽ sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh
angela baby 5
 Hiện tại Angela Baby là một trong những ngôi sao hàng đầu Cbiz

Bên cạnh đó, Angela Baby luôn phải đối diện với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc hiện tại của cô quá khác biệt so với những tấm hình ngày xưa. Mặc dù Angela Baby từng đến bệnh viện để giám định về nhan sắc nhưng vẫn không thể dẹp yên những hoài nghi của dư luận.

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Những tin tức liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn luôn là chủ đề béo bở để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh giải trí Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

4 cặp vợ chồng giàu nhất Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đứng cuối bảng

4 cặp vợ chồng giàu nhất Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đứng cuối bảng

Màn so bì nhan sắc của 3 bà mẹ một con, Triệu Lệ Dĩnh lấn át Angela Baby và Lưu Thi Thi

Màn so bì nhan sắc của 3 bà mẹ một con, Triệu Lệ Dĩnh lấn át Angela Baby và Lưu Thi Thi

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Trước tin đồn hôn nhân tan vỡ, Angela Baby vô tình để lộ bằng chứng độc thân

Trước tin đồn hôn nhân tan vỡ, Angela Baby vô tình để lộ bằng chứng độc thân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 48 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 54 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 10 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD