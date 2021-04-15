Những hình ảnh ‘lả lơi’ ở tuổi 18 mà Angela Baby không bao giờ muốn xem lại

Khi còn làm việc tại Nhật Bản, Angela Baby đã chụp những tấm hình ‘để đời’, có lẽ cô không bao giờ muốn xem lại chúng.

Trước khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby là một người mẫu ít tiếng tại Hong Kong. Sau đó bà xã Huỳnh Hiểu Minh sang Nhật Bản để phát triển sự nghiệp nhưng cũng không tạo được dấu ấn nào. Thời điểm đó, Angela Baby chụp khá nhiều hình ảnh “nổi loạn”, đến nay những tấm hình này lại được rất nhiều netizen “đào lại”.

Những hình ảnh khi còn hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản của Angela Baby bất ngờ bị netizen 'đào lại'

Angela Baby tham gia showbiz với vai trò người mẫu ở Hong Kong nhưng không gây được sự chú ý

Angela Baby lựa chọn sang Nhật Bản để tìm kiếm con đường phát triển mới

Sau khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby lên như diều gặp gió. Từ một người mẫu, cô lấn sân sang làm diễn viên và trở thành một trong những gương mặt được các hãng hàng muốn hợp tác nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Angela Baby lại được rất nhiều đạo diễn mời đóng phim với mức thù lao khổng lồ. Hợp tác với nhiều diễn viên đình đám nhưng bộ phim nào có sự góp mặt của Angela Baby cũng không có được thành công như mong đợi. Diễn xuất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh thường bị khán giả la ó vì một màu và thiếu cảm xúc.

Sự nghiệp của Angela Baby có bước phát triển mạnh mẽ sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh

Hiện tại Angela Baby là một trong những ngôi sao hàng đầu Cbiz

Bên cạnh đó, Angela Baby luôn phải đối diện với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc hiện tại của cô quá khác biệt so với những tấm hình ngày xưa. Mặc dù Angela Baby từng đến bệnh viện để giám định về nhan sắc nhưng vẫn không thể dẹp yên những hoài nghi của dư luận.

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản? Những tin tức liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn luôn là chủ đề béo bở để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hinh-anh-la-loi-o-tuoi-18-ma-angela-baby-khong-bao-gio-muon-xem-lai-402170.html