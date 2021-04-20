Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn

Sao quốc tế 20/04/2021 08:45

Mới đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng xuất hiện đưa con trai Tiểu Hải Miên đi khám bệnh và đã bị truyền thông bắt gặp.

Theo Sohu, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã rất lâu không xuất hiện cùng nhau khiến cộng đồng mạng hoài nghi cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ đã đường ai nấy đi. Dù rằng hai nhân vật chính đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận ly hôn nhưng vẫn không thể dẹp yên được những tin đồn ác ý.

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 Vài năm trở lại đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn

Mới đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã cùng xuất hiện tại bệnh viện và đã bị phóng viên ghi lại. Ban đầu Huỳnh Hiểu Minh bế Tiếu Hải Miên đi khám bệnh, sau đó Angela Baby cũng xuất hiện, cô đón con từ trong tay của Huỳnh Hiểu Minh. Nam tài tử họ Huỳnh đứng nhìn hai mẹ con và chỉnh sửa lại mũ đội đầu cho con trai. Hai vợ chồng cùng con trai đi vào tiệm thuốc một chút rồi đi ra,  Angela Baby bế con còn Huỳnh Hiểu Minh không ngừng xoa đầu con trai. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh đưa Angela Baby và con trai lên xe còn mình ngồi xe khác rời đi.

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 Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa Tiểu Hải Miên đi khám bệnh
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 Huỳnh Hiểu Minh luôn bảo vệ hai mẹ con Angela Baby
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 Nam tài tử họ Huỳnh liên tục chỉnh sửa lại mũ đội đầu cho con trai
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 Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc bằng hành động lần này

Động thái lần này của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã giúp xóa tan tin đồn cặp đôi ly hôn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây.

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