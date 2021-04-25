Vừa vướng tin đồn hôn nhân trục trặc, Angela Baby liền ‘phát cẩu lương’ dẹp yên dư luận

Angela Baby được cho là đang cố tình ‘phát cẩu lương’ sau hàng loạt tin đồn hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh trục trặc.
- Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi
- Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn
Những ngày gần đây, những động thái mới của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn được các trang truyền thông Hoa ngữ liên tục cập nhật. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa Tiểu Hải Miên đi khám bệnh, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ lại vướng tin đồn chỉ gặp gỡ vì con mà không có bất kỳ tương tác nào.
Sau đó, trong buổi tụ tập với bạn bè, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều tham gia nhưng cặp đôi lại không cùng nhau xuất hiện. Angela Baby đến trước sau đó Huỳnh Hiểu Minh mới đến. Khi ra về Angela Baby cũng đi về một mình. Chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dấy lên hoài nghi, phải chăng mối quan hệ của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh thực sự căng thẳng, hai người đang cố gắng xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt truyền thông và dư luận mà thôi.
Vậy nhưng ngày 24/4, một loạt hình ảnh mới của Angela Baby tại sân bay Thượng Hải được đăng tải. Điều nhận được sự quan tâm nhất của fan hâm mộ đó chính là chiếc áo Angela Baby mặc. Chiếc áo này giống hệt với một chiếc áo Huỳnh Hiểu Minh từng mặc trước đó. Không chỉ vậy, trên áo còn in chữ “I LOVE U”, đây được xem là lời tỏ tình ngọt ngào mà Angela Baby muốn gửi tới Huỳnh Hiểu Minh.
Thời gian qua, mỗi khi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn ly hôn, cặp đôi đều có những phản ứng ngay tức thì để phủ nhận tin đồn. Điều này cho thấy, mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã tốt hơn khá nhiều so với trước đây.