Vừa vướng tin đồn hôn nhân trục trặc, Angela Baby liền ‘phát cẩu lương’ dẹp yên dư luận

Những ngày gần đây, những động thái mới của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn được các trang truyền thông Hoa ngữ liên tục cập nhật. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa Tiểu Hải Miên đi khám bệnh, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ lại vướng tin đồn chỉ gặp gỡ vì con mà không có bất kỳ tương tác nào.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được cho là chỉ gặp gỡ vì con

Sau đó, trong buổi tụ tập với bạn bè, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều tham gia nhưng cặp đôi lại không cùng nhau xuất hiện. Angela Baby đến trước sau đó Huỳnh Hiểu Minh mới đến. Khi ra về Angela Baby cũng đi về một mình. Chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dấy lên hoài nghi, phải chăng mối quan hệ của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh thực sự căng thẳng, hai người đang cố gắng xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt truyền thông và dư luận mà thôi.