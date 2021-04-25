Vừa vướng tin đồn hôn nhân trục trặc, Angela Baby liền ‘phát cẩu lương’ dẹp yên dư luận

Sao quốc tế 25/04/2021 17:03

Angela Baby được cho là đang cố tình ‘phát cẩu lương’ sau hàng loạt tin đồn hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh trục trặc.

Những ngày gần đây, những động thái mới của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn được các trang truyền thông Hoa ngữ liên tục cập nhật. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng đưa Tiểu Hải Miên đi khám bệnh, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ lại vướng tin đồn chỉ gặp gỡ vì con mà không có bất kỳ tương tác nào.

angela baby 1
 Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được cho là chỉ gặp gỡ vì con

Sau đó, trong buổi tụ tập với bạn bè, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều tham gia nhưng cặp đôi lại không cùng nhau xuất hiện. Angela Baby đến trước sau đó Huỳnh Hiểu Minh mới đến. Khi ra về Angela Baby cũng đi về một mình. Chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung dấy lên hoài nghi, phải chăng mối quan hệ của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh thực sự căng thẳng, hai người đang cố gắng xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt truyền thông và dư luận mà thôi.

angela baby 2
 Những hình ảnh mới nhất của Angela Baby tại sân bay Thượng Hải

Vậy nhưng ngày 24/4, một loạt hình ảnh mới của Angela Baby tại sân bay Thượng Hải được đăng tải. Điều nhận được sự quan tâm nhất của fan hâm mộ đó chính là chiếc áo Angela Baby mặc. Chiếc áo này giống hệt với một chiếc áo Huỳnh Hiểu Minh từng mặc trước đó. Không chỉ vậy, trên áo còn in chữ “I LOVE U”, đây được xem là lời tỏ tình ngọt ngào mà Angela Baby muốn gửi tới Huỳnh Hiểu Minh.

angela baby 3
 Nhiều người tinh mắt phát hiện ra Angela Baby mặc đồ đôi với Huỳnh Hiểu Minh
angela baby 4
 Dường như Angela Baby đang cố tình 'phát cẩu lương' để dẹp yên tin đồn hôn nhân rạn nứt
angela baby 5
 Dù sao hành động kịp thời của bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng khiến fan hâm mộ cặp đôi yên tâm phần nào cho hôn nhân của thần tượng

Thời gian qua, mỗi khi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn ly hôn, cặp đôi đều có những phản ứng ngay tức thì để phủ nhận tin đồn. Điều này cho thấy, mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã tốt hơn khá nhiều so với trước đây.

Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Sau khi cùng nhau đưa con trai đi khám bệnh, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh lại khiến fan hâm mộ lo lắng cho hạnh phúc của thần tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Khi Cbiz đang 'náo động' vì chuyện hôn nhân ầm ĩ của sao, động thái mới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến fan hâm mộ bất ngờ

Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn

Con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng xuất hiện xóa tan tin đồn ly hôn

Nhịn ăn để giảm 15kg khi tham gia đóng phim: Đạo diễn hết lời khen ngợi, Huỳnh Hiểu Minh lại đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng

Nhịn ăn để giảm 15kg khi tham gia đóng phim: Đạo diễn hết lời khen ngợi, Huỳnh Hiểu Minh lại đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Huỳnh Hiểu Minh đánh Angela Baby nhập viện, bán biệt thự trăm tỷ để phân chia tài sản?

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ‘nội hàm’ Angela Baby sau scandal ‘người thứ ba’

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 52 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 57 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?