Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Trong giới giải trí, tài năng và xinh đẹp thôi chưa chắc đã đủ điều kiện để giúp một nghệ sĩ thành danh, mà yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người diễn viên đó chính là may mắn. Có rất nhiều diễn viên được đánh giá rất cao nhưng không thể chọn cho mình kịch bản hay và đôi khi đã nhường cơ hội nổi tiếng cho một người khác.

Bỏ lỡ cơ hội, Lưu Cạnh đã nhường sự nổi tiếng cho Lưu Diệc Phi

Theo Sohu, trong các trường hợp từng đánh mất cơ hội một cách đáng tiếc đó chính là nữ diễn viên Lưu Cạnh. Cô từng được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ bởi vì cô và nam tài tử họ Huỳnh có nhiều điểm khá giống nhau, họ đều là những diễn viên được đào tạo bài bản, diễn xuất tốt và ngoại hình sáng vậy nhưng không tinh tế trong việc lựa chọn kịch bản đã khiến họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.