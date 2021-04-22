Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 22/04/2021 10:20

Từng được ví von là ‘tuyệt thế mỹ nhân’ của giới phim ảnh Trung Quốc nhưng người đẹp này lại bỏ lỡ nhiều vai diễn quan trọng trong cuộc đời.

Trong giới giải trí, tài năng và xinh đẹp thôi chưa chắc đã đủ điều kiện để giúp một nghệ sĩ thành danh, mà yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người diễn viên đó chính là may mắn. Có rất nhiều diễn viên được đánh giá rất cao nhưng không thể chọn cho mình kịch bản hay và đôi khi đã nhường cơ hội nổi tiếng cho một người khác.

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 Bỏ lỡ cơ hội, Lưu Cạnh đã nhường sự nổi tiếng cho Lưu Diệc Phi

Theo Sohu, trong các trường hợp từng đánh mất cơ hội một cách đáng tiếc đó chính là nữ diễn viên Lưu Cạnh. Cô từng được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ bởi vì cô và nam tài tử họ Huỳnh có nhiều điểm khá giống nhau, họ đều là những diễn viên được đào tạo bài bản, diễn xuất tốt và ngoại hình sáng vậy nhưng không tinh tế trong việc lựa chọn kịch bản đã khiến họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

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 Với nhan sắc của mình Lưu Cạnh từng được ví von là 'tuyệt thế mỹ nhân'

Lưu Cạnh sinh năm 1983, cô từng được mệnh danh là “tuyệt thế mỹ nhân” và cũng là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai diễn Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Vậy nhưng khi đó Lưu Cạnh lại từ chối vai diễn này, chính vì vậy đã giúp Lưu Diệc Phi có được vai diễn để đời. Được biết khi đó, Lưu Cạnh toàn tâm toàn ý đầu tư cho một vai diễn múa ba lê nên không hứng thú với lời mời của đạo diễn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện.

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 Lưu Cạnh và Lưu Diệc Phi từng là bạn học cùng lớp, khi Lưu Cạnh từ chối vai diễn Triệu Linh Nhi lại là cơ hội cho Lưu Diệc Phi

Điều đáng nói, Lưu Cạnh và Lưu Diệc Phi lại là bạn học cùng lớp, khi Lưu Diệc Phi thành danh thì Lưu Cạnh vẫn chưa được mọi người biết đến. Sau này, Lưu Cạnh có vào vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản năm 2009 nhưng cũng không được đánh giá cao.

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 Sau đó Lưu Cạnh có tham gia Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhưng không được đánh giá cao
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 Chu Chỉ Nhược của Lưu Cạnh được fan hâm mộ phim kiếm hiệp Kim Dung nhận xét là phiên bản xấu nhất

Hiện nay, Lưu Cạnh đã 37 tuổi và đã không còn đóng phim, cô chuyển hướng sang làm đạo diễn. Khi làm diễn viên, Lưu Cạnh đã để lỡ mất nhiều cơ hội, hy vọng rằng ở một vai trò mới, cô sẽ có được những tác phẩm xuất sắc trong tương lai.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Lưu Diệc Phi Ỷ Thiên Đồ Long Ký

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