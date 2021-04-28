Từng chỉ trích Angela Baby là ‘tiểu tam’, người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục có phát ngôn gây sốc

Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby công khai hẹn hò, người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ với truyền thông về tin nhắn mà Angela Baby đã từng nhắn gửi nam tài tử họ Huỳnh. Từ đó Angela Baby được gắn mác “tiểu tam” chen ngang vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi.

Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi từng có 3 năm hẹn hò

Trước khi đến với Angela Baby, từ năm 2007 đến 2010 Huỳnh Hiểu Minh từng có 3 năm hẹn hò với Lý Phi Nhi. Cuối năm 2009, xuất hiện tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby qua lại. Khi đó Lý Phi Nhi vẫn lựa chọn tin tưởng Huỳnh Hiểu Minh. Cho đến một ngày cô hiếu kỳ cầm đến điện thoại của bạn trai thì phát hiện tin nhắn của Angela Baby nhắn cho Huỳnh Hiểu Minh. Nội dung tin nhắn này viết: “Khi nào anh mới cho em câu trả lời? Em cần một người bạn trai, không phải bạn tình”.