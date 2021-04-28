Từng chỉ trích Angela Baby là ‘tiểu tam’, người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục có phát ngôn gây sốc

Sao quốc tế 28/04/2021 17:00

Mới đây người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh lại tiếp tục gây sốc cộng đồng mạng xứ Trung bằng một phát ngôn.

Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby công khai hẹn hò, người tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ với truyền thông về tin nhắn mà Angela Baby đã từng nhắn gửi nam tài tử họ Huỳnh. Từ đó Angela Baby được gắn mác “tiểu tam” chen ngang vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi.

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 Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi từng có 3 năm hẹn hò

Trước khi đến với Angela Baby, từ năm 2007 đến 2010 Huỳnh Hiểu Minh từng có 3 năm hẹn hò với Lý Phi Nhi. Cuối năm 2009, xuất hiện tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby qua lại. Khi đó Lý Phi Nhi vẫn lựa chọn tin tưởng Huỳnh Hiểu Minh. Cho đến một ngày cô hiếu kỳ cầm đến điện thoại của bạn trai thì phát hiện tin nhắn của Angela Baby nhắn cho Huỳnh Hiểu Minh. Nội dung tin nhắn này viết: “Khi nào anh mới cho em câu trả lời? Em cần một người bạn trai, không phải bạn tình”.

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 Lý Phi Nhi từng công khai chỉ trích Angela Baby cướp bạn trai

Sau khi những tâm sự này được chia sẻ, suốt một thời gian dài Angela Baby bị dư luận gọi là “người thứ ba”. Gần đây, phía Angela Baby mới lên tiếng phủ nhận tin đồn và Huỳnh Hiểu Minh cũng đứng về phía Angela Baby.

Ân oán giữa Lý Phi Nhi – Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cứ thế kéo dài và trở thành chủ đề béo bở để truyền thông khai khác. Vậy nhưng bất ngờ đã đến. Theo Sina, khi tham gia một hoạt động gần đây, khi được phóng viên hỏi về mối quan hệ với Angela Baby, phải chăng hai người đã từng hòa giải không? Lý Phi Nhi đã trả lời: “Chúng tôi không quen biết”.

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 Lý Phi Nhi xem được tin nhắn của Angela Baby gửi cho Huỳnh Hiểu Minh
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 Nhưng mới đây Lý Phi Nhi lại phát biểu rằng cô không quen biết với Angela Baby

Câu nói này của Lý Phi Nhi khiến nhiều người khó hiểu. Trước đây chính Lý Phi Nhi là người bóc mẽ Angela Baby nhắn tin cho Huỳnh Hiểu Minh, nhưng đến hiện tại cô lại trả lời phóng viên là cô không quen biết bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

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