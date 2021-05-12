Lại một lần nữa đánh mất hình tượng, Angela Baby tay không rời điếu thuốc trong khi đi du lịch cùng con trai

Sao quốc tế 12/05/2021 14:45

Những hình ảnh mới nhất của Angela Baby được đăng tải và một lần nữa netizen lại ngán ngẩm vì bà mẹ một con phì phèo thuốc lá.

Mới đây Angela Baby đã đưa con trai đi du lịch cùng một vài người bạn, trong số đó có vợ của vận động viên nổi tiếng Ninh Trạch Đào, Ngu Nhiên. Sự có mặt của Angela Baby tại điểm du lịch này đã nhận được sự chú ý của không ít cộng đồng mạng.

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 Bà xã Huỳnh Hiểu Minh và con trai Tiểu Hải Miên vừa có chuyến du lịch cùng nhau
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 Ngoài con trai, Angela Baby còn đi cùng khá nhiều người bạn trong chuyến du lịch này

Những hình ảnh mới nhất được cộng đồng mạng đăng tải cho thấy bà xã Huỳnh Hiểu Minh và vợ của Ninh Trạch Đào đi dạo cùng nhau. Angela Baby để mặt mộc, thân hình khá gầy, nếu như không tinh mắt thì netizen cũng chẳng thể nhận ra cô chính là nữ nghệ sĩ nổi đình nổi đám trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay.

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 Vậy nhưng bà mẹ một con lại bị 'tóm sống' khi phì phèo thuốc lá

Điều đáng nói là trên tay Angela Baby luôn cầm điếu thuốc, những hình ảnh bà xã Huỳnh Hiểu Minh phì phèo hút thuốc đều bị thợ săn ảnh ghi lại. Đây không phải là lần đầu tiên Angela Baby hút thuốc gây mất điểm trước công chúng.

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 Trước đây rất nhiều lần Angela Baby đã bị fan hâm mộ quay lưng vì hút thuốc, người đẹp đã từng hứa sẽ từ bỏ thói quen không tốt này
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 Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng và đã có con nhưng Angela Baby lại một lần nữa đánh mất hình tượng vì thói quen hút thuốc lá

Trước đây từng có lần Angela Baby đánh mất hình tượng vì hút thuốc, cô đã xin lỗi fan hâm mộ và hứa sẽ cai thuốc lá. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại dù đã là bà mẹ một con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa thể từ bỏ thói quen thiếu tích cực này.

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Từ khóa:   bà xã Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby hút thuốc

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