Mới đây Angela Baby đã đưa con trai đi du lịch cùng một vài người bạn, trong số đó có vợ của vận động viên nổi tiếng Ninh Trạch Đào, Ngu Nhiên. Sự có mặt của Angela Baby tại điểm du lịch này đã nhận được sự chú ý của không ít cộng đồng mạng.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh và con trai Tiểu Hải Miên vừa có chuyến du lịch cùng nhau

Ngoài con trai, Angela Baby còn đi cùng khá nhiều người bạn trong chuyến du lịch này

Những hình ảnh mới nhất được cộng đồng mạng đăng tải cho thấy bà xã Huỳnh Hiểu Minh và vợ của Ninh Trạch Đào đi dạo cùng nhau. Angela Baby để mặt mộc, thân hình khá gầy, nếu như không tinh mắt thì netizen cũng chẳng thể nhận ra cô chính là nữ nghệ sĩ nổi đình nổi đám trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay.