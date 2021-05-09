Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung truyền tai nhau thông tin bố mẹ Trịnh Sảng sớm đã ly hôn, mục đích đều là để đối phó với những chiêu trò của Trương Hằng.

Sau khi những mâu thuẫn giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng nổ ra, cộng đồng mạng xứ Trung chấn động với những “thâm cung bí sử” của cặp đôi này. Hiện tại, Trịnh Sảng đang bị điều tra vì trốn thuế nhưng nữ diễn viên họ Trịnh nói rằng khi có kết quả sẽ công khai, có vẻ như Trịnh Sảng sớm đã có sự chuẩn bị và khá tự tin trước những lời cáo buộc của Trương Hằng.

Drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng thời gian qua khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động

Theo QQ, khi Trương Hằng bị xử thua trong phiên tòa vay tiền của Trịnh Sảng, bạn trai cũ của nữ diễn viên họ Trịnh vô cùng tức giận. Anh vội vàng muốn bóc mẽ chuyện Trịnh Sảng nhận thù lao trên trời và thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Vậy nhưng thời gian từ đó đến khi Trương Hằng chính thức tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế chỉ có 20 ngày. Làm sao đủ thời gian để nữ diễn viên Trịnh Sảng chuẩn bị mọi chuyện?

Dường như Trịnh Sảng sớm đã chuẩn bị mọi chuyện, cô khá tự tin trước những cáo buộc của Trương Hằng

Gần đây, netizen xứ Trung truyền tai nhau rằng, bố mẹ Trịnh Sảng sớm đã ly hôn để phân chia tài sản gia đình. Bố mẹ Trịnh Sảng đã lường trước sẽ bị điều tra nên đã sớm có sự chuẩn bị. Nguồn tin này cũng cho hay, bố mẹ Trịnh Sảng đã lên kế hoạch để chuẩn bị tung ra đòn “phản công chí mạng” đối với Trương Hằng.

Có tin đồn cho rằng bố mẹ Trịnh Sảng sớm đã ly hôn để phân chia tài sản

Dường như drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn chưa thể kết thúc. Nhiều cư dân mạng dự đoán, thời gian sắp tới mới là thời gian căng thẳng nhất giữa Trịnh Sảng và bạn trai cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-truoc-ke-hoach-tham-doc-cua-truong-hang-bo-me-trinh-sang-da-som-ly-hon-de-tau-tan-khoi-tai-san-khong-lo-404634.html