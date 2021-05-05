Nắm trong tay chiêu bài cuối cùng, hàng loạt ‘ảnh nóng’ của Trịnh Sảng sẽ là cơn địa chấn tiếp theo của Trương Hằng?

Sao quốc tế 05/05/2021 11:15

Thông tin về ảnh nóng của Trịnh Sảng đang nằm trong tay Trương Hằng lại khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục.

Sau khi công khai chuyện Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, Trương Hằng đã khiến sự nghiệp của bạn gái cũ sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ vậy, mới đây Trương Hằng còn công khai tố cáo Trịnh Sảng thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế khiến nữ diễn viên họ Trịnh bị điều tra. Nếu những thông tin này chính xác, Trịnh Sảng có nguy cơ lớn phải ngồi tù.

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 Trịnh Sảng tiêu tan sự nghiệp sau khi bị Trương Hằng nhiều lần công khai tố cáo

Có thể nói để đối phó với nữ diễn viên Trịnh Sảng, Trương Hằng đã chuẩn bị mọi sách lược, trong tay anh nắm giữ những điểm yếu chết người của bạn gái cũ. Mới đây, nhà báo giải trí có tiếng Chu Bì cho biết, ngoài con cái và hợp đồng âm dương, trong tay Trương Hằng còn nắm giữ rất nhiều ảnh nóng của Trịnh Sảng. Những hình ảnh này giống hệt với sự việc của Trần Quán Hy khiến dư luận chấn động hơn 10 năm về trước.

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 Ngoài vấn đề con cái và hợp đồng âm dương, Trương Hằng còn nắm giữ trong tay rất nhiều ảnh nóng của Trịnh Sảng
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 Qua những việc làm này của Trương Hằng, nhiều người nhận xét bạn trai cũ của Trịnh Sảng rất 'tâm cơ'

Nếu như những hình ảnh này bị đăng tải trên mạng sẽ là một sự đả kích vô cùng lớn đối với Trịnh Sảng, nó còn nặng nề hơn rất nhiều so với những án phạt về kinh tế. Có vẻ như ngay từ khi quen biết Trịnh Sảng, Trương Hằng đã lên mọi kế hoạch khiến nữ diễn viên Trịnh Sảng thân bại danh liệt. Nhiều người nhận xét, đúng là lối sống của Trịnh Sảng có vấn đề nhưng Trương Hằng quả thực là người quá “tâm cơ”.

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Những án phạt nào đang chờ Trịnh Sảng vẫn đang được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng Trần Quán Hy

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