Phản ứng đầu tiên của Trịnh Sảng sau khi bị cơ quan thuế ‘sờ gáy’

Những thông tin liên quan đến nữ diễn viên Trịnh Sảng vẫn đang là chủ đề hot nhất mạng xã hội xứ Trung.

Sau khi Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng thực hiện hành vi trốn thuế bằng hợp đồng âm dương, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bị cơ quan thuế Thượng Hải điều tra. Rất nhiều bài viết liên quan đến vụ việc Trịnh Sảng trốn thuế được đăng tải. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên họ Trịnh trốn thuế, cô sẽ phải đối mặt với án hình sự. Trong trường hợp nặng nhất, Trịnh Sảng có thể sẽ phải ngồi tù 7 năm.

Trịnh Sảng tiếp tục lao đao vì Trương Hằng sau khi bị chồng cũ tố cáo trốn thuế bằng hợp đồng âm dương

Ngày 29/4, Trịnh Sảng cập nhật tài khoản Weibo công việc của mình với nội dung, Cục thuế đang điều tra hợp đồng, thuế cá nhân và tất cả các hợp đồng kinh tế có liên quan đến cô. Trịnh Sảng sẵn sàng tiếp nhận và phối hợp với tất cả các cuộc điều tra. Kết quả thế nào người đẹp họ Trịnh sẽ công bố đến tất cả mọi người. Trịnh Sảng cũng không quên cảm ơn sự quan tâm của fan hâm mộ đến cô.

Trịnh Sảng tiếp nhận điều tra và sẽ công bố kết quả với tất cả mọi người

Từ đầu năm đến nay, bê bối đời tư đã khiến nữ diễn viên Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp

Đây là động thái đầu tiên của Trịnh Sảng sau lùm xùm nhận thù lao trên trời và trốn thuế bằng hợp đồng âm dương xảy ra nhiều ngày qua. Hiện tại, nữ diễn viên Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang chờ đợi kết quả phiên xét xử vụ án giành quyền nuôi con tại Mỹ.

Trịnh Sảng có nguy cơ phải ngồi tù 7 năm vì hành vi trốn thuế Cơ quan thuế Trung Quốc đã vào cuộc điều tra hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng sau khi Trương Hằng đăng đàn tố cáo.

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