Hành động ‘quái dị’ của mẹ Trịnh Sảng lại hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Sau khi con gái bị “bóc phốt” trốn thuế bằng hợp hợp đồng âm dương lại đến lượt mẹ của Trịnh Sảng bị cộng đồng mạng lên án.

Theo 163, ngày 27/4 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, gia đình 3 người nhà Trịnh Sảng đi xem người chuyển giới biểu diễn. Do những người chuyển giới tới trễ, mẹ Trịnh Sảng vô cùng tức giận và chỉ trích đối phương không kính nghiệp. Sau đó mẹ Trịnh Sảng chủ động lên sân khấu để hát bài hát “Người phụ nữ dễ dàng bị tổn thương”.

Cộng đồng mạng bóc mẽ hành động thái quá của mẹ Trịnh Sảng

Nhiều người nhận xét, Trịnh Sảng như ngày hôm nay nguyên nhân phần nhiều đến từ bố mẹ cô

Sau khi bài viết này được đăng tải, gia đình Trịnh Sảng lại một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ dư luận đặc biệt là mẹ của nữ diễn viên họ Trịnh. Nhiều người nhận xét, cả gia đình Trịnh Sảng đều có vấn đề, rất có thể sinh ra trong một gia đình như vậy nên Trịnh Sảng mới có nhiều suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống.

Kể từ khi quen biết Trương Hằng, sự nghiệp của Trịnh Sảng được cho là đã kết thúc

Người đẹp họ Trịnh hiện nay đang phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa có liên quan đến tình cũ Trương Hằng

Sự việc này được xem là “liên hoàn phốt” của gia đình Trịnh Sảng sau khi Trương Hằng công khai việc nữ diễn viên xinh đẹp nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ con. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn đăng tải thông tin về khoản cát xê khổng lồ của Trịnh Sảng khi tham gia Thiện Nữ U Hồn. Vì thù lao quá cao, Trịnh Sảng và gia đình cô đã thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Đứng trước những bằng chứng của Trương Hằng, phía Trịnh Sảng chưa có bất kỳ phản hồi nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-quai-di-cua-me-trinh-sang-lai-hung-gach-da-tu-du-luan-403359.html