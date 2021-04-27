Hành động ‘quái dị’ của mẹ Trịnh Sảng lại hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Sao quốc tế 27/04/2021 16:40

Sau khi con gái bị “bóc phốt” trốn thuế bằng hợp hợp đồng âm dương lại đến lượt mẹ của Trịnh Sảng bị cộng đồng mạng lên án.

Theo 163, ngày 27/4 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, gia đình 3 người nhà Trịnh Sảng đi xem người chuyển giới biểu diễn. Do những người chuyển giới tới trễ, mẹ Trịnh Sảng vô cùng tức giận và chỉ trích đối phương không kính nghiệp. Sau đó mẹ Trịnh Sảng chủ động lên sân khấu để hát bài hát “Người phụ nữ dễ dàng bị tổn thương”.

tring sang 1
 Cộng đồng mạng bóc mẽ hành động thái quá của mẹ Trịnh Sảng
trinh sang 2
 Nhiều người nhận xét, Trịnh Sảng như ngày hôm nay nguyên nhân phần nhiều đến từ bố mẹ cô

Sau khi bài viết này được đăng tải, gia đình Trịnh Sảng lại một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ dư luận đặc biệt là mẹ của nữ diễn viên họ Trịnh. Nhiều người nhận xét, cả gia đình Trịnh Sảng đều có vấn đề, rất có thể sinh ra trong một gia đình như vậy nên Trịnh Sảng mới có nhiều suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống.

trinh sang 3
 Kể từ khi quen biết Trương Hằng, sự nghiệp của Trịnh Sảng được cho là đã kết thúc
trinh sang 4
 Người đẹp họ Trịnh hiện nay đang phải đối mặt với hàng loạt phiên tòa có liên quan đến tình cũ Trương Hằng

Sự việc này được xem là “liên hoàn phốt” của gia đình Trịnh Sảng sau khi Trương Hằng công khai việc nữ diễn viên xinh đẹp nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ con. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn đăng tải thông tin về khoản cát xê khổng lồ của Trịnh Sảng khi tham gia Thiện Nữ U Hồn. Vì thù lao quá cao, Trịnh Sảng và gia đình cô đã thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Đứng trước những bằng chứng của Trương Hằng, phía Trịnh Sảng chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Thu nhập 7.2 tỷ đồng một ngày nhưng Trịnh Sảng vẫn thích ‘ăn quỵt’ đồ ăn trong siêu thị

Thu nhập 7.2 tỷ đồng một ngày nhưng Trịnh Sảng vẫn thích ‘ăn quỵt’ đồ ăn trong siêu thị

Những động thái mới của Trương Hằng trên trang cá nhân tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng và gia đình cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nữ U Hồn gia đình Trịnh Sảng Trương Hằng

TIN LIÊN QUAN

Thu nhập 7.2 tỷ đồng một ngày nhưng Trịnh Sảng vẫn thích ‘ăn quỵt’ đồ ăn trong siêu thị

Thu nhập 7.2 tỷ đồng một ngày nhưng Trịnh Sảng vẫn thích ‘ăn quỵt’ đồ ăn trong siêu thị

Phản ứng của netizen xứ Trung trước tin Trịnh Sảng chính thức tái xuất, phim mới chuẩn bị phát sóng

Phản ứng của netizen xứ Trung trước tin Trịnh Sảng chính thức tái xuất, phim mới chuẩn bị phát sóng

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 24 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 50 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 54 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?