Thu nhập 7.2 tỷ đồng một ngày nhưng Trịnh Sảng vẫn thích ‘ăn quỵt’ đồ ăn trong siêu thị

Những động thái mới của Trương Hằng trên trang cá nhân tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng và gia đình cô.

Chiều 26/4, Trương Hằng tiếp tục đăng trên trang cá nhân tố cáo Trịnh Sảng và gia đình cô thực hiện hợp đồng âm dương đồng thời tiết lộ mức cát xê khổng lồ của bạn gái cũ. Theo đó, Trương Hằng đăng tải đoạn nói chuyện với mẹ của Trịnh Sảng, khi tham gia Thiện Nữ U Hồn, nữ diễn viên Trịnh Sảng mong muốn có được cát xê 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 540 tỷ đồng). Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế đồng thời tag Tổng Cục Thuế Quốc Gia Trung Quốc vào bài viết của mình Trịnh Sảng nhận cát xê khổng lồ nhưng lại thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế Tuy nhiên sau đó Trịnh Sảng lại nâng mức cát xê lên 180 triệu tệ (khoảng 648 tỷ đồng). Cuối cùng nữ diễn viên họ Trịnh và nhà sản xuất phim đã toàn tất thỏa thuận với mức cát xê 160 triệu tệ (khoảng 576 tỷ đồng) cho bộ phim này.

Vậy nhưng khi đó có những quy định rõ ràng về việc nhận thù lao của các diễn viên, chính vì vậy Trịnh Sảng và gia đình đã thực hiện hợp đồng âm dương. Trong hợp đồng này chỉ thể hiện mức thù lao 48 triệu nhân dân tệ (khoảng 172 tỷ đồng) còn 112 triệu nhân dân tệ sẽ được chuyển đến tài khoản của Trịnh Sảng bằng một hình thức khác. Tham gia dự án Thiệ Nữ U Hồn, mỗi ngày Trịnh Sảng thu về 7.2 tỷ đồng Nếu làm phép tính, để quay Thiện Nữ U Hồn Trịnh Sảng sẽ mất 77 ngày, nhưng đổi lại cô sẽ mang về 576 tỷ đồng. Nếu chia bình quân mỗi ngày Trịnh Sảng đút túi 7.2 tỷ đồng chỉ nhờ dự án này. Nhiều người thấy rằng con số này là quá khủng khiếp dù chưa biết hiệu quả mà bộ phim Thiện Nữ U Hồn mang lại là như thế nào.

Trương Hằng bóc mẽ Trịnh Sảng, dù giàu có nhưng rất thích ăn đồ ăn trong siêu thị mà không chịu trả tiền Bên cạnh đó, Trương Hằng còn tố Trịnh Sảng rất thích ăn đồ ăn vặt trong siêu thị mà không chịu trả tiền. Dù là một diễn viên nổi tiếng và có thu nhập cao ngất ngưởng nhưng nữ diễn viên Trịnh Sảng lại có những thói quen khiến người khác chẳng thể ngờ tới.

Phản ứng của netizen xứ Trung trước tin Trịnh Sảng chính thức tái xuất, phim mới chuẩn bị phát sóng Vài ngày nay, thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng chuẩn bị quay trở lại làng giải trí nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

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