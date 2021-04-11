Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Những hình ảnh mới nhất của các con nữ diễn viên Trịnh Sảng đã được một netizen chụp lại và đăng tải trên trang cá nhân.
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Theo Sohu, mới đây Trương Hằng và mẹ đã đưa hai con chung với Trịnh Sảng đi leo núi và đã bị mọi người nhận ra. Trương Hằng đội mũ và đeo khẩu trang, anh bế bé trai trong khi đó mẹ của Trương Hằng đi ngay phía sau bà bế bé gái nhưng có vẻ khá khó khăn.
Ở một tấm hình khác, Trương Hằng vẫn bế bé trai còn mẹ anh dạy bé gái cách leo bậc thang, mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Mặc dù hiện tại tình trạng dịch bệnh COVID-19 vẫn khá phức tạp tại Mỹ nhưng Trương Hằng lại không đeo khẩu trang cho hai con gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng.
Trong tấm hình này, Trương Hằng hai tay bế hai con vào lòng, mẹ anh đi phía sau chụp hình kỷ niệm. Từ tấm hình này có thể thấy được khuôn mặt của bé gái Luna, bé gái cô cùng xinh đẹp và đáng yêu, khá giống với Trịnh Sảng khi còn nhỏ.
Hiện tại, Trịnh Sảng và Trương Hằng đang phải cùng nhau trải qua hàng loạt vụ kiện. Phiên tòa xét xử vụ án giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai cũ vẫn đang diễn ra tại Mỹ và chưa có phán quyết cuối cùng.
Sau khi bị Trương Hằng phanh phui chuyện mang thai hộ, sự nghiệp của Trịnh Sảng bị “phong sát” hoàn toàn. Hiện tại cô đang có mặt tại Mỹ để tham gia kiện tụng giành quyền nuôi con với Trương Hằng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện cáo khác do bị ảnh hưởng từ bê bối đời tư.