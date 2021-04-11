Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Theo Sohu, mới đây Trương Hằng và mẹ đã đưa hai con chung với Trịnh Sảng đi leo núi và đã bị mọi người nhận ra. Trương Hằng đội mũ và đeo khẩu trang, anh bế bé trai trong khi đó mẹ của Trương Hằng đi ngay phía sau bà bế bé gái nhưng có vẻ khá khó khăn.

Trương Hằng đưa hai con và mẹ đi leo núi

Trong khi Trương Hằng bế bé trai thì mẹ anh lại khá khó khăn khi bế bé gái

Ở một tấm hình khác, Trương Hằng vẫn bế bé trai còn mẹ anh dạy bé gái cách leo bậc thang, mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Mặc dù hiện tại tình trạng dịch bệnh COVID-19 vẫn khá phức tạp tại Mỹ nhưng Trương Hằng lại không đeo khẩu trang cho hai con gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng.