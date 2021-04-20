Sau thông tin tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã ngầm gửi đi thái độ của mình.
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Truyền thông Hoa ngữ từng sốc nặng trước thông tin Trịnh Sảng phát điên khi phát hiện ra hai đứa con với Trương Hằng không phải là con ruột. Ngay sau đó lại có tin đồn cho rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng. Những thông tin này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.
Trước những tin đồn này, phía Trịnh Sảng và gia đình cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Hiện tại, nữ diễn viên họ Trịnh vẫn đang ở Mỹ chờ đợi kết quả cuối cùng cho phiên xét xử giành quyền nuôi con với Trương Hằng.
Theo QQ, tối 19/4 thông qua một tài khoản phụ, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã gửi đi thông điệp mới của mình. Trịnh Sảng đăng tải dòng trạng thái: “Gần đây bận nhiều việc, tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi tiếp tục xuất phát”. Đây giống như một lời gửi gắm của Trịnh Sảng đến fan hâm mộ cho sự quay trở lại showbiz của mình.
Cách dùng từ của Trịnh Sảng trong bài đăng này được QQ phân tích là cô đang nung nấu ý định quay trở lại showbiz sau khi bị dư luận tẩy chay vì bê bối mang thai hộ. Điều này khiến fan hâm mộ của Trịnh Sảng vô cùng vui mừng, hy vọng một ngày nào đó thần tượng của mình sẽ quay trở lại và được đón nhận như ngày xưa.