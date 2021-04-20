Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Sao quốc tế 20/04/2021 15:07

Sau thông tin tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã ngầm gửi đi thái độ của mình.

Truyền thông Hoa ngữ từng sốc nặng trước thông tin Trịnh Sảng phát điên khi phát hiện ra hai đứa con với Trương Hằng không phải là con ruột. Ngay sau đó lại có tin đồn cho rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng. Những thông tin này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Nữ diễn viên Trịnh Sảng vướng tin đồn tự sát sau hàng loạt bê bối liên quan đến Trương Hằng

Trước những tin đồn này, phía Trịnh Sảng và gia đình cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Hiện tại, nữ diễn viên họ Trịnh vẫn đang ở Mỹ chờ đợi kết quả cuối cùng cho phiên xét xử giành quyền nuôi con với Trương Hằng.

Theo QQ, tối 19/4 thông qua một tài khoản phụ, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã gửi đi thông điệp mới của mình. Trịnh Sảng đăng tải dòng trạng thái: “Gần đây bận nhiều việc, tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi tiếp tục xuất phát”. Đây giống như một lời gửi gắm của Trịnh Sảng đến fan hâm mộ cho sự quay trở lại showbiz của mình.

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 Trước khi bê bối mang thai hộ bị phanh phui, Trịnh Sảng là nữ diễn viên được săn đón hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ
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 Trịnh Sảng được ví von là 'nữ thần thanh xuân' của rất nhiều người
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 Những lời nhắn nhủ của Trịnh Sảng tới fan hâm mộ cho sự trở lại của mình trong thời gian tới

Cách dùng từ của Trịnh Sảng trong bài đăng này được QQ phân tích là cô đang nung nấu ý định quay trở lại showbiz sau khi bị dư luận tẩy chay vì bê bối mang thai hộ. Điều này khiến fan hâm mộ của Trịnh Sảng vô cùng vui mừng, hy vọng một ngày nào đó thần tượng của mình sẽ quay trở lại và được đón nhận như ngày xưa.

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Tối 18/4, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc trước thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng Trịnh Sảng tự sát

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