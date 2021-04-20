Truyền thông Hoa ngữ từng sốc nặng trước thông tin Trịnh Sảng phát điên khi phát hiện ra hai đứa con với Trương Hằng không phải là con ruột. Ngay sau đó lại có tin đồn cho rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng. Những thông tin này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng vướng tin đồn tự sát sau hàng loạt bê bối liên quan đến Trương Hằng

Trước những tin đồn này, phía Trịnh Sảng và gia đình cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Hiện tại, nữ diễn viên họ Trịnh vẫn đang ở Mỹ chờ đợi kết quả cuối cùng cho phiên xét xử giành quyền nuôi con với Trương Hằng.